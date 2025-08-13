Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर हुई फायरिंग, 3 लोगों की मौत के साथ 50 से भी ज्यादा लोग घायल
Weather Update: खराब मौसम और भारी बारिश के चलते राजधानी के स्कूल बंद, यूपी के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
HDFC Bank के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, पहले मिनिमम बैलेंस, अब बैंक ने बढ़ाई- IMPS और NEFT की फीस
Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई
21 साल की उस लड़की की कहानी जिसने बनाया Guinness World Records, नौकायन से 97 दिन में तय की 7,026KM की दूरी
ODI में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, एक ने 16 साल में रचा था इतिहास
Rashifal 14 August 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Test में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज, क्या लिस्ट में हैं विराट-रोहित?
JDS नेता का चौंकाने वाला कुबूलनामा- 2800 कुत्तों को जहर देकर मारा और दफना दिया, जेल जाने को भी तैयार
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 13, 2025, 11:23 PM IST
1.HDFC बैंक में होगा मुफ्त लेनदेन?
एचडीएफसी बैंक खाताधारकों को चार मुफ्त नकद लेनदेन मिलेगा. लेकिन उसके बाद प्रति लेनदेन पर 150 रुपये लागू हो जाएगा. इस बीच किसी भी ब्रांच में खुद या तीसरे पक्ष के लेनदेन के लिए नो कॉस्ट वैल्यू सीमा 2 लाख रुपये से घटकर 1 लाख रुपये प्रति खाता कर दी गई है.
2.इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर लगेगा चार्ज
पहले एड्रेस इन्फॉर्मेशन और बैलेंस सर्टिफिकेट और ब्याज सर्टिफिकेट निःशुल्क थे. लेकिन अब पुराने रिकॉर्ड, भुगतान किए गए चेक की प्रति कीमत नियमित ग्राहकों के लिए 80 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 72 रुपये थी. इन सभी सेवाओं का शुल्क नियमित ग्राहकों के लिए 100 रुपये और शाखा परिसर में भौतिक रूप से प्राप्त करने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 90 रुपये कर दिया है.
3.ECS/ACH वापसी शुल्क
पहले रिटर्न के लिए शुल्क को 500 रुपये और वरिष्ठ नागरिक 450 रुपये थी. वहीं अब दूसरे रिटर्न के लिए 550 रुपये और वरिष्ठ नागरिक- 500 रुपये कर दिया गया है. हालांकि अब इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
4.एचडीएफसी बैंक चेक रिटर्न शुल्क
पहले चेक रिटर्न शुल्क 500 रुपये था और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 450 रुपये था. वहीं दूसरे चेक रिटर्न के लिए शुल्क 550 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये था. लेकिन अब इसमें 50 रुपये शुल्क बढ़ा दिया गया है.
5.ब्रांच से RTGS का लेनदेन
पहले बैंक 2 लाख रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए आरटीजीएस शुल्क 15 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13.5 रुपये लेता था. लेकिन अब बैंक 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 18 रुपये लेगा. इसके अलावा लेनदेन के लिए 20 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए 45 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40.5 रुपये कर दिया गया.
6.ब्रांच से NEFT का लेनदेन
इससे पहले, ब्रांचों के माध्यम से NEFT लेनदेन पर 1 लाख रुपये तक की राशि के लिए 2 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.80 रुपये था. 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए 10 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9 रुपये शुल्क लिया जाता था. लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है. इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 24 रुपये है.
7.ऑनलाइन IMPS का लेनदेन
1,000 रुपये तक नियमित ग्राहकों के लिए 2.50 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2.25 रुपये है. हालांकि 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक ग्राहकों के लिए 5 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4.50 रुपये है. 1 लाख रुपये से अधिक रुपये के लिए नियमित ग्राहकों के लिए 15 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13.50 रुपये है. इतना ही नहीं प्लैटिनम अकाउंट वालों को शून्य शुल्क का लाभ मिलता रहेगा.