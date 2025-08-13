HDFC Bank के ग्राहकों के लिए बुरी खबर, पहले मिनिमम बैलेंस, अब बैंक ने बढ़ाई- IMPS और NEFT की फीस

5 . ब्रांच से RTGS का लेनदेन

पहले बैंक 2 लाख रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए आरटीजीएस शुल्क 15 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13.5 रुपये लेता था. लेकिन अब बैंक 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 18 रुपये लेगा. इसके अलावा लेनदेन के लिए 20 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए 45 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40.5 रुपये कर दिया गया.

