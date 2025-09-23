GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

1 . 22 सितंबर से GST 2.0 की नई दरें लागू

1

देशभर में अब कई दुकानदार GST 2.0 के बाद भी पुराने दाम पर सामान बेच रहे हैं. इससे ग्राहक को टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिल पाता. सरकार ने साफ हिदायत दी है कि पुराने स्टॉक पर भी नई MRP स्टिकर लगाना जरूरी है.

