GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

बिजनेस
राजा राम | Sep 23, 2025, 10:33 AM IST
1.22 सितंबर से GST 2.0 की नई दरें लागू
देशभर में अब कई दुकानदार GST 2.0 के बाद भी पुराने दाम पर सामान बेच रहे हैं. इससे ग्राहक को टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिल पाता. सरकार ने साफ हिदायत दी है कि पुराने स्टॉक पर भी नई MRP स्टिकर लगाना जरूरी है.
2.केवल नई दर
नई GST दरों के कारण अब एक ही प्रोडक्ट पर दो अलग-अलग दाम दिख सकते हैं. इनमें से केवल नई दर के अनुसार ही कीमत वसूलना सही है. ग्राहक को खरीदारी करते समय प्रोडक्ट पर नई MRP चेक करनी चाहिए.
3.आसान और मुफ्त विकल्प उपलब्ध
छोटे दुकानदार अक्सर पुराने दाम पर सामान बेच देते हैं. ऐसे में ग्राहक चुप न बैठें, बल्कि सीधे शिकायत करें. सरकार ने शिकायत के लिए आसान और मुफ्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं.
4.यहां करें शिकायत
आप अपनी शिकायत https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर कर सकते हैं. पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर OTP से लॉगिन कर शिकायत का पूरा विवरण और बिल, फोटो जैसी दस्तावेज अपलोड करें.
5.टोल-फ्री नंबर 1915
यदि वेबसाइट इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा WhatsApp या SMS के जरिए 8800001915 पर शिकायत भेजी जा सकती है.
6.National Consumer Helpline App
National Consumer Helpline App या UMANG App के जरिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. सभी माध्यम से की गई शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचती हैं और उनका ध्यान रखा जाता है.
7.जरूरत पड़ने पर शिकायत करें
ग्राहक ध्यान रखें कि GST कटौती का लाभ उन्हें जरूर मिलना चाहिए. इसलिए खरीदारी करते समय कीमत और बिल चेक करें और जरूरत पड़ने पर शिकायत करें.