Shah Rukh Khan को मिलेगा करियर का पहला National Film Award, इन सेलिब्रिटीज का भी लिस्ट में नाम, जानें कब और कहां देखें Live 

कौन है एरिका किर्क, जिसने चार्ली किर्क की मौत के बाद अमेरिका में मचा दी है खलबली?

कंकड़ से प्रपोजल से लेकर पार्टनर के स्किनकेयर तक, अनोखी है जानवरों की दुनिया के इन कपल्स की प्यार की भाषा

36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

Mangal Gochar: अगले 36 दिनों में इन 5 राशियों की लगेगी लॉटरी, मंगल का महागोचर देगा अथाह धन और खोलेगा नई नौकरी के रास्ते 

GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

GST 2.0 लागू होने के बाद भी महंगे दामों पर सामान बेच रहे दुकानदार? जानें कैसे करें शिकायत

22 सितंबर से GST 2.0 की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे कई सामानों पर टैक्स कम हो गया है. लेकिन कुछ दुकानदार अब भी पुराने महंगे दामों पर सामान बेच रहे हैं. ऐसे में ग्राहकों को अपना हक पाने के लिए शिकायत करने का अधिकार है और सरकार ने इसके आसान तरीके बताए हैं.

राजा राम | Sep 23, 2025, 10:33 AM IST

1.22 सितंबर से GST 2.0 की नई दरें लागू

22 सितंबर से GST 2.0 की नई दरें लागू
1

देशभर में अब कई दुकानदार GST 2.0 के बाद भी पुराने दाम पर सामान बेच रहे हैं. इससे ग्राहक को टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिल पाता. सरकार ने साफ हिदायत दी है कि पुराने स्टॉक पर भी नई MRP स्टिकर लगाना जरूरी है.
 

Advertisement

2.केवल नई दर

केवल नई दर
2

नई GST दरों के कारण अब एक ही प्रोडक्ट पर दो अलग-अलग दाम दिख सकते हैं. इनमें से केवल नई दर के अनुसार ही कीमत वसूलना सही है. ग्राहक को खरीदारी करते समय प्रोडक्ट पर नई MRP चेक करनी चाहिए.
 

3.आसान और मुफ्त विकल्प उपलब्ध

आसान और मुफ्त विकल्प उपलब्ध
3

छोटे दुकानदार अक्सर पुराने दाम पर सामान बेच देते हैं. ऐसे में ग्राहक चुप न बैठें, बल्कि सीधे शिकायत करें. सरकार ने शिकायत के लिए आसान और मुफ्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं.

4.यहां करें शिकायत

यहां करें शिकायत
4

आप अपनी शिकायत https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर कर सकते हैं. पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर OTP से लॉगिन कर शिकायत का पूरा विवरण और बिल, फोटो जैसी दस्तावेज अपलोड करें.
 

TRENDING NOW

5.टोल-फ्री नंबर 1915

टोल-फ्री नंबर 1915
5

यदि वेबसाइट इस्तेमाल करना मुश्किल हो तो टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा WhatsApp या SMS के जरिए 8800001915 पर शिकायत भेजी जा सकती है.
 

6.National Consumer Helpline App

National Consumer Helpline App
6

National Consumer Helpline App या UMANG App के जरिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. सभी माध्यम से की गई शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचती हैं और उनका ध्यान रखा जाता है.

7.जरूरत पड़ने पर शिकायत करें

जरूरत पड़ने पर शिकायत करें
7

ग्राहक ध्यान रखें कि GST कटौती का लाभ उन्हें जरूर मिलना चाहिए. इसलिए खरीदारी करते समय कीमत और बिल चेक करें और जरूरत पड़ने पर शिकायत करें.
 

Advertisement
