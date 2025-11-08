FacebookTwitterYoutubeInstagram
ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना

दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

बिजनेस

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

केंद्र सरकार ने देशभर के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है. यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि बल्कि पेंशन, भत्तों और बोनस से जुड़े सुधारों की भी सिफारिश करेगा. 

राजा राम | Nov 08, 2025, 08:02 PM IST

1.आयोग की संरचना

आयोग की संरचना
1

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति रंजना देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और इसे 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है.
 

2.कौन होंगे लाभार्थी

कौन होंगे लाभार्थी
2

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारियों को कवर करेगा. इसमें औद्योगिक व गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे. 

3.वेतन ढांचे में सुधार

वेतन ढांचे में सुधार
3

आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थिति और निजी क्षेत्र के अनुरूप बनाना है, ताकि सरकारी नौकरियां अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बन सकें. 

4.भत्तों और बोनस में बदलाव

भत्तों और बोनस में बदलाव
4

आयोग मौजूदा भत्तों की समीक्षा करेगा और तर्कसंगत ढांचा तैयार करेगा. साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है.
 

5.पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार

पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार
5

आयोग एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा करेगा. पारंपरिक पेंशन प्रणाली में भी सुधार की सिफारिशें दी जाएंगी, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा बढ़ सके.

6.आर्थिक स्थिति का ध्यान

आर्थिक स्थिति का ध्यान
6

सरकार ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और राज्यों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखे.
 

7.रिपोर्ट मई 2027 तक

रिपोर्ट मई 2027 तक
7

यदि आयोग नवंबर 2025 से काम शुरू करता है, तो इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को मिल सकती है. हालांकि, कर्मचारियों को शीघ्र राहत देने के लिए आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है. 

दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
T20I में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट की लिस्ट में शामिल हुए अभिषेक शर्मा
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
