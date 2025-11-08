8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

1 . आयोग की संरचना

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति रंजना देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में रहेगा और इसे 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी. आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है.

