Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा

बिजनेस
राजा राम | Nov 04, 2025, 04:32 PM IST
1.ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार
इसी साल आई संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, गोपीचंद हिंदुजा और उनका परिवार 35.304 अरब ब्रिटिश पाउंड (लगभग 33,67,948 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति के साथ ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार बने हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि 1.89 अरब पाउंड की गिरावट के बावजूद हिंदुजा परिवार ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा. दूसरे स्थान पर डेविड और साइमन रूबेन परिवार है, जिनसे हिंदुजा परिवार 8.42 अरब पाउंड आगे है.
2.हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन
गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसका कारोबार ट्रक, लुब्रिकेंट, बैंकिंग, केबल टेलीविज़न और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में फैला है. लंदन की ऐतिहासिक ओल्ड वॉर ऑफिस बिल्डिंग में स्थित रैफल्स लंदन होटल भी उनकी प्रमुख संपत्तियों में से एक है.
3.जय हिंद कॉलेज से स्नातक
1959 में मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक करने वाले गोपीचंद को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर और रिचमंड कॉलेज से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां मिली थीं. अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उन्होंने समूह की बागडोर संभाली.
4.अशोक लीलैंड का अधिग्रहण किया
उनके नेतृत्व में हिंदुजा समूह ने 1984 में गल्फ ऑयल और तीन वर्ष बाद अशोक लीलैंड का अधिग्रहण किया, जो भारत में एनआरआई-नेतृत्व वाले निवेशों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था.
5.कारोबारी जगत में एक युग का अंत
गोपीचंद हिंदुजा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि दूरदर्शिता और मेहनत से सीमाएं पार की जा सकती हैं. उनके जाने से वैश्विक कारोबारी जगत में एक युग का अंत हो गया है.