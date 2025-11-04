Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा

1 . ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार

इसी साल आई संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, गोपीचंद हिंदुजा और उनका परिवार 35.304 अरब ब्रिटिश पाउंड (लगभग 33,67,948 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति के साथ ब्रिटेन के सबसे अमीर परिवार बने हुए हैं. दिलचस्प बात यह है कि 1.89 अरब पाउंड की गिरावट के बावजूद हिंदुजा परिवार ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा. दूसरे स्थान पर डेविड और साइमन रूबेन परिवार है, जिनसे हिंदुजा परिवार 8.42 अरब पाउंड आगे है.