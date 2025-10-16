Gold Price Today: धनतेरस से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, जानें आज का भाव

1 . सोने की कीमत आसमान छू रही है

1

सोने के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,950 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है. आज हम आपको सोने की दामों में लगातार इजाफा के पीछे के कारण बताएंगे.