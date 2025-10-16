Gold Price Today: धनतेरस से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर, जानें आज का भाव

Tejashwi Yadav Net Worth: करोड़ों की दौलत, इटली मेड पिस्टल..., जानिए लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पास कितनी है कुल संपत्ति
बिजनेस
राजा राम | Oct 16, 2025, 08:37 AM IST
1.सोने की कीमत आसमान छू रही है
सोने के भाव में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,950 रुपये बढ़कर 1,27,950 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है. आज हम आपको सोने की दामों में लगातार इजाफा के पीछे के कारण बताएंगे.
2.चांदी के भाव में भी लगातार बढ़ोतरी
सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी (Silver Price) के भाव में भी लगातार बढ़ोतरी हुई. बीते मंगलवार को चांदी का हाजिर भाव 53.54 डॉलर प्रति औंस से ऊपर गया और नए रिकॉर्ड तक पहुंच गया.
3.अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव
ग्लोबल मार्केट्स (Global Markets) में सोने की कीमत 4,185 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. इसका मुख्य कारण अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता व्यापारिक तनाव और फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना है.
4.क्या कहती है रिपोर्ट
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने अक्टूबर में बेंचमार्क रेट्स में 0.25% कटौती का संकेत दिया है. इससे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड निचले स्तर पर पहुंच गई.
5.केंद्रीय बैंकों की खरीदारी
केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में बढ़ते निवेश और अमेरिकी सरकार का शटडाउन भी सोने में निवेश बढ़ाने वाले कारक हैं.
6.सोने के दाम शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग
भारत में सोने के दाम शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग होते हैं. इसमें लोकल टैक्स, ज्वैलरी मेकिंग चार्ज और डिमांड का भी असर पड़ता है.
7.क्या है आज का भाव
आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव ₹138,733 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹127,810 और 18 कैरेट ₹104,573 प्रति 10 ग्राम है.
8.सही समय पर सही निवेश
सोने और चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों (Investors) को रोजाना के रेट पर नजर रखना जरूरी है. यह सही समय पर सही निवेश करने में मदद करता है.