Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 

4 . मूलांक 5

4

किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा, इस मूलांक की लड़कियां बहुत फुर्तीली और एक्टिव होती हैं. इन मूलांक की लड़कियों को स्लो चीजें या लेट-लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं होती है. समय की कद्र न करने वाले या बार-बार एक ही बात दोहराने वालों से ये झुंझला जाती हैं. इनका गुस्सा दिखने में छोटा हो पर अंदर से काफी परेशान हो जाती हैं.