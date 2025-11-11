Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर 

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 11, 2025, 04:35 PM IST
1.मूलांक का प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक की लड़कियां बेहद शांत और समझदार स्वभाव की होती हैं, दूसरी ओर कुछ मूलांक की लड़कियां जल्दी गुस्से में आ जाती हैं.
2.चिड़चिड़ा स्वभाव
आज हम बात करेंगे उन तारिखों पर जन्मी लड़कियों के बारे में या उस मूलांक की लड़कियों की, जिनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज होता है. इनका गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता है.
3.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक की लड़कियां बेहद आत्मविश्वासी और लीडरशिप क्वालिटी से भरी होती हैं. इन्हें जिंदगी में दखल देना पसंद नहीं, कोई इनके फैसलों में टांग अड़ाए या कंट्रोल करे तो जल्दी गुस्से में आ जाती हैं. अचानक इनके गुस्से की आग भड़कती है और ये जल्दी शांत भी हो जाती हैं.
4.मूलांक 5
किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होगा, इस मूलांक की लड़कियां बहुत फुर्तीली और एक्टिव होती हैं. इन मूलांक की लड़कियों को स्लो चीजें या लेट-लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं होती है. समय की कद्र न करने वाले या बार-बार एक ही बात दोहराने वालों से ये झुंझला जाती हैं. इनका गुस्सा दिखने में छोटा हो पर अंदर से काफी परेशान हो जाती हैं.
5.मूलांक 9
किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगोंं का मूलांक 9 होता है और इस मूलांक की लड़कियां बहुत ही जुनूनी और जोशीले स्वभाव की होती हैं.इनमें एनर्जी खूब होती है. लेकिन, ये कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाती हैं. ये थोड़ा आक्रामक स्वभाव की होती हैं और किसी के गलत बोलने या अपमान करने पर तुरंत रिएक्ट करती हैं.