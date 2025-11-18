FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, 3 साल से हमले की तैयारी चल रही थी- सूत्र

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

HomePhotos

बिजनेस

क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

हम सब ने प्राइज और रेट दोनों शब्दों को सुना ही होगा. जब भी हम खरीददारी करते है तो कभी प्राइज और कभई रेट दोनों शब्दों का यूज होता है. लेकिन क्या आप इन दोनों के सही उपयोग और अंतर के बारे में जानते है, आज हम आपको इस लेख में इसी के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 08:08 AM IST

1.प्राइज और रेट में अंतर

प्राइज और रेट में अंतर
1

क्या आपके दिमाग के कभी ये सवाल आया है कि किसी वस्तु पर प्राइज लिखा होता है और कई चीजें हमें रेट के आधार पर मिलती है. आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है. 

Advertisement

2.प्राइज

प्राइज
2

अगर प्राइज की बात करें तो प्राइज वो कीमत होती है जिसको किसी वस्तु क्रय यानी की खरीदी पर हमें दुकानदार को चुकानी होती है. 
 

3.रेट

रेट
3

अब अगर रेट की बात करें तो रेट किसी वस्तु की दर यानी कि प्रति यूनिट कीमत होती हैं. 

4.ऐसे समझते हैं

ऐसे समझते हैं
4

इसे ऐसे समझते है कि किसी चीज या सर्विस के बदले ली जाने वाले कीमत प्राइज होती है. लेकिन यदि कोई वस्तु प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी गई है तो उसे रेट कहा जाएगा. 
 

TRENDING NOW

5.एक केला और एक दर्जन केला

एक केला और एक दर्जन केला
5

जैसे की अगर एक केला आप 1 रुपये में खरीदते है तो ये प्राइज है लेकिन अगर आप एक दर्जन केले 12 रुपये में खरीदते है तो ये रेट हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!' 
कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
IED, ड्रोन और रॉकेट... आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देने वाला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट की मिलकर रची थी साजिश
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
‘मी नो पॉज़ मी प्ले’का ट्रेलर रिलीज, भावनाओं, संघर्ष और पुनर्जन्म की एक मार्मिक कहानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब
क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब
सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!
सर्दियों में पति के पैर गर्म और पत्नी के ठंडे क्यों होते हैं? 99 प्रतिशत विवाहित जोड़े नहीं जानते इसका कारण!
ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान
ये देश करता है सबसे अधिक चांदी का उत्पादन, 100 ग्राम Silver की कीमत जान रह जाएंगे हैरान
Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म
Mastiii 4 में दिखेगा चार खूबसूरत हसीनाओं का जलवा, Ruhi Singh बोलीं- स्ट्रेस-बस्टर साबित होगी ये फिल्म
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE