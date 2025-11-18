क्या होता है Price और Rate में अंतर, 99% लोग नहीं जानते इसका सही जवाब

बिजनेस
सुमित तिवारी | Nov 18, 2025, 08:08 AM IST
1.प्राइज और रेट में अंतर
क्या आपके दिमाग के कभी ये सवाल आया है कि किसी वस्तु पर प्राइज लिखा होता है और कई चीजें हमें रेट के आधार पर मिलती है. आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है.
2.प्राइज
अगर प्राइज की बात करें तो प्राइज वो कीमत होती है जिसको किसी वस्तु क्रय यानी की खरीदी पर हमें दुकानदार को चुकानी होती है.
3.रेट
अब अगर रेट की बात करें तो रेट किसी वस्तु की दर यानी कि प्रति यूनिट कीमत होती हैं.
4.ऐसे समझते हैं
इसे ऐसे समझते है कि किसी चीज या सर्विस के बदले ली जाने वाले कीमत प्राइज होती है. लेकिन यदि कोई वस्तु प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी गई है तो उसे रेट कहा जाएगा.
5.एक केला और एक दर्जन केला
जैसे की अगर एक केला आप 1 रुपये में खरीदते है तो ये प्राइज है लेकिन अगर आप एक दर्जन केले 12 रुपये में खरीदते है तो ये रेट हैं.