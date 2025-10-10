Viral Video: करवा चौथ से पहले नई गर्लफ्रेंड के साथ घूमते दिखे हार्दिक पंड्या, जानिए कौन है दिल्ली की ये करोड़पति लड़की
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिल पाया वक्त, तो करवा चौथ पर लगा सकते हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Numerology: कभी दूसरों को धोखा नहीं देते इन तारीखों पर जन्मे लोग, स्वभाव से ईमानदार, हर हाल में निभाते हैं रिश्ता
ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज
Mosquito Bites: नई रिसर्च में दावा, बियर पीने वाले को ज्यादा काटते हैं मच्छर, न नहाने वालों को...
Hair Color Remedy:बिना किसी डाई और कलर के ही बालों को काले, घने और रेशमी बना देंगे ये 5 घरेलू नुस्खें, दिखेंगे एक दम जवान
डोनाल्ड ट्रंप जिस नोबेल शांति पुरस्कार को पाना चाहते हैं, उनसे पहले ये अमेरिकी राष्ट्रपति हो चुके हैं सम्मानित
नीता और ईशा अंबानी से लेकर राधिका मर्चेंट तक, करवा चौथ पर आप भी फॉलो कर सकती हैं अंबानी फैमिली के ये ग्लैमरस लुक
Karwa Chauth Mata Ki Aarti: करवा चौथ व्रत में कथा के बाद जरूर करें ये आरती, तभी पूर्ण होगा निर्जला व्रत
India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11
बिजनेस
राजा राम | Oct 10, 2025, 11:35 AM IST
1.वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे.
ब्रिटेन सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज में खुलासा हुआ है कि ऋषि सुनक अब माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे. वे खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सुझाव देंगे.
2.आर्थिक मामलों पर भी रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे
माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक दोनों ही कंपनियां तेजी से विकसित हो रही तकनीकी दुनिया की अग्रणी संस्थाएं हैं. सुनक इन कंपनियों को न सिर्फ तकनीकी बल्कि भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक मामलों पर भी रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे.
3.तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी
एक LinkedIn पोस्ट पर ऋषि सुनक ने बताया कि इस भूमिका से होने वाली पूरी कमाई वे अपने गैर-लाभकारी संगठन ‘द रिचमंड परियोजना’ को दान करेंगे. उन्होंने कहा, “तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी और आने वाले भविष्य को दिशा देगी.”
4.सरकारी नीति पर सलाह नहीं देंगे
बताते चलें, सुनक ने जुलाई 2024 में आम चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था. हालांकि वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बने रहेंगे और किसी भी सरकारी नीति पर सलाह नहीं देंगे.
5.गोल्डमैन सैक्स के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े थे
यह पहली बार नहीं है जब सुनक ने निजी क्षेत्र में कदम रखा है. इससे पहले वे जुलाई 2025 में गोल्डमैन सैक्स के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े थे.
6.नई भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित
गोल्डमैन में उन्होंने शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलकर वैश्विक ग्राहकों को सलाह दी थी. अब माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के साथ उनकी यह नई भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित होगी.
7.कितनी वेतन मिलेगी?
हालांकि, ब्रिटेन सरकार या इन कंपनियों की ओर से अब तक यह जानकारी साझा नहीं की गई है कि ऋषि सुनक को इस नई जिम्मेदारी में कितनी राशि बतौर वेतन मिलेगी.