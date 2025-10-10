FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

ऋषि सुनक ने Goldman के बाद Microsoft का थामा हाथ, जानें ब्रिटेन के पूर्व पीएम को नई नौकरी में कितना मिलेगा पैकेज

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अब तकनीकी दुनिया में नई पारी की शुरुआत की है. गोल्डमैन सैक्स के बाद वे अब अमेरिकी दिग्गज कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक से जुड़ गए हैं. सुनक इन कंपनियों में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और तकनीक से जुड़ी रणनीतियों पर काम करेंगे. 

राजा राम | Oct 10, 2025, 11:35 AM IST

1.वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे.

वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे.
1

ब्रिटेन सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज में खुलासा हुआ है कि ऋषि सुनक अब माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे. वे खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक सुझाव देंगे. 

2.आर्थिक मामलों पर भी रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे

आर्थिक मामलों पर भी रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे
2

माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक दोनों ही कंपनियां तेजी से विकसित हो रही तकनीकी दुनिया की अग्रणी संस्थाएं हैं. सुनक इन कंपनियों को न सिर्फ तकनीकी बल्कि भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक मामलों पर भी रणनीतिक दृष्टिकोण देंगे. 
 

3.तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी

तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी
3

एक LinkedIn पोस्ट पर ऋषि सुनक ने बताया कि इस भूमिका से होने वाली पूरी कमाई वे अपने गैर-लाभकारी संगठन ‘द रिचमंड परियोजना’ को दान करेंगे. उन्होंने कहा, “तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी और आने वाले भविष्य को दिशा देगी.”

4.सरकारी नीति पर सलाह नहीं देंगे

सरकारी नीति पर सलाह नहीं देंगे
4

बताते चलें, सुनक ने जुलाई 2024 में आम चुनाव हारने के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था. हालांकि वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बने रहेंगे और किसी भी सरकारी नीति पर सलाह नहीं देंगे. 
 

5.गोल्डमैन सैक्स के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े थे

गोल्डमैन सैक्स के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े थे
5

यह पहली बार नहीं है जब सुनक ने निजी क्षेत्र में कदम रखा है. इससे पहले वे जुलाई 2025 में गोल्डमैन सैक्स के साथ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जुड़े थे. 
 

6.नई भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित

नई भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित
6

गोल्डमैन में उन्होंने शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलकर वैश्विक ग्राहकों को सलाह दी थी. अब माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के साथ उनकी यह नई भूमिका वैश्विक रणनीतिक मामलों पर केंद्रित होगी.
 

7.कितनी वेतन मिलेगी?

कितनी वेतन मिलेगी?
7

हालांकि, ब्रिटेन सरकार या इन कंपनियों की ओर से अब तक यह जानकारी साझा नहीं की गई है कि ऋषि सुनक को इस नई जिम्मेदारी में कितनी राशि बतौर वेतन मिलेगी. 
 

