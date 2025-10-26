कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

3 . कुछ हिस्सा अलग रख दिया जाए

3

बचत का पहला नियम है कि सैलरी मिलते ही कुछ हिस्सा अलग रख दिया जाए. महीने की शुरुआत में ही निश्चित रकम बचत के लिए निकाल लेने से बाकी खर्च उसी हिसाब से किए जा सकते हैं. यह आदत लंबे समय में मजबूत आर्थिक आधार बनाती है.

