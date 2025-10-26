FacebookTwitterYoutubeInstagram
धरती का अंत कब होगा? कोई बाबा नहीं, NASA ने खुद बताई सच्चाई, रिसर्च सुनकर आप भी चौंक जाएंगे

हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद

नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक

कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स

White Hair Solution: सफेद बाल और दाढ़ी-मूछ के लिए घर पर 10 मिनट में बनाएं हर्बल हेयर कलर, हमेशा के लिए काले हो जाएंगे हेयर

दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable

तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन समेत 50 लाख का बीमा.. अमित शाह पर भी कसा तंज

यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी

उनके यहां पहले से तीन-तीन..., नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का जवाब, रवि किशन पर भी साधा निशाना

बच्चों के लिए दूध अमृत लेकिन बड़ों के लिए बीमारी का कारण, जानें इसका DNA कनेक्शन और किस उम्र तक ही पीना चाहिए डेयरी मिल्क

बिजनेस

अक्सर लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद महीने के आखिर में खाली जेब के साथ रह जाते हैं. असली वजह कम कमाई नहीं, बल्कि पैसों को संभालने का सही तरीका न होना है. अगर खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए और बचत की आदत नियमित हो, तो छोटी आमदनी में भी अच्छी बचत संभव है.

राजा राम | Oct 26, 2025, 12:59 PM IST

1.ज्यादातर लोग पैसों का रिकॉर्ड नहीं रखते

1

आजकल बहुत लोग दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सेविंग नहीं कर पाते. पैसा आता तो है, पर टिक नहीं पाता. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग पैसों का रिकॉर्ड नहीं रखते और जहां मन किया वहीं खर्च कर देते हैं.
 

2.महीने का बजट न बनाना

2

सबसे बड़ी गलती है महीने का बजट न बनाना. जब तक यह नहीं पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है, तब तक बचत संभव नहीं होती. जरूरत और शौक में फर्क न समझने से आमदनी का बड़ा हिस्सा बेकार की चीजों में चला जाता है.
 

3.कुछ हिस्सा अलग रख दिया जाए

3

बचत का पहला नियम है कि सैलरी मिलते ही कुछ हिस्सा अलग रख दिया जाए. महीने की शुरुआत में ही निश्चित रकम बचत के लिए निकाल लेने से बाकी खर्च उसी हिसाब से किए जा सकते हैं. यह आदत लंबे समय में मजबूत आर्थिक आधार बनाती है.
 

4.अनावश्यक चीजें खरीदने से बचें

4

लोग अक्सर तनाव या बोरियत में खरीदारी कर लेते हैं, जो बाद में पछतावा बनती है. ऑनलाइन सामान, कपड़े या अनावश्यक चीजें खरीदने से धीरे-धीरे बड़ी रकम खर्च हो जाती है. इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले सोचना जरूरी है कि क्या यह सच में जरूरी है.
 

5.उधार सिर्फ जरूरी हालात में ही लें

5

क्रेडिट पर खर्च करना भी सेविंग घटाने की एक वजह है. कर्ज और किस्तें जेब पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं, जिससे बचत कम हो जाती है. कोशिश करें कि उधार सिर्फ जरूरी हालात में ही लें और समय पर चुकाएं.
 

6.गैरजरूरी खर्चों को तुरंत रोकना

6

हर महीने कई छोटे-छोटे खर्च भी जमा होकर बड़ी रकम बन जाते हैं. जैसे ऐप प्लान, बाहर का खाना या सवारी सेवा. अगर इन्हें थोड़ा नियंत्रित किया जाए तो बचत अपने आप बढ़ जाएगी. गैरजरूरी खर्चों को तुरंत रोकना भी जरूरी है.
 

7.भविष्य की जरूरत

7

अंत में, सेविंग तभी टिकती है जब उसके पीछे एक ठोस लक्ष्य हो. जैसे घर के लिए, भविष्य की जरूरतों के लिए या बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए. जब लक्ष्य साफ होता है, तो बचत करना बोझ नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है.

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
हर महीने 5500 रुपये की गारंटीड इनकम, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बन रही लोगों की पहली पसंद
नीता अंबानी की Audi Chameleon 9 नहीं, ये है भारत की सबसे महंगी कार, जानें कौन है इसका मालिक
कमाई तो होती है, लेकिन बचत क्यों नहीं? समझें वजह और अपनाएं स्मार्ट सेविंग्स टिप्स
दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं? जानें किस नंबर पर आता है आपका फेवरेट Vegetable
यह बिहारी 9 बार बिजनेस में हुआ फेल, फिर खड़ा किया 35 हजार करोड़ का साम्राज्य, जानें Anil Agarwal की कहानी
पसंदीदा वीडियो
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
