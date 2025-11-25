FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026 से पहले Rohit Sharma को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया रिवील

T20 World Cup 2026 से पहले Rohit Sharma को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ICC चेयरमैन जय शाह ने किया रिवील

'फ्लाइट में पजामा-स्लिपर्स पहनकर न आएं', US ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के बयान से हड़कंप

'फ्लाइट में पजामा-स्लिपर्स पहनकर न आएं', US ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी के बयान से हड़कंप

अरुणाचल को बताया अपना इलाका ...भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोप पर चीन के दावे से नाराज भारत, कहा ऐसा...

अरुणाचल को बताया अपना इलाका ...भारतीय महिला के हैरेसमेंट के आरोप पर चीन के दावे से नाराज भारत, कहा ऐसा...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत

HomePhotos

बिजनेस

FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

देशभर के करोड़ों एफडी निवेशकों के लिए बजट 2026 बड़ी राहत लेकर आ सकता है. बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने ऐसे प्रस्ताव रखे हैं, जिनसे एफडी पर टैक्स संबंधी लाभ बढ़ सकते हैं और बैंकों में लिक्विडिटी भी मजबूत हो सकती है. 

राजा राम | Nov 25, 2025, 07:44 PM IST

1.एफडी निवेशकों को राहत देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा

एफडी निवेशकों को राहत देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा
1

देश के बैंकिंग सेक्टर ने आगामी आम बजट 2026-27 को लेकर सरकार के सामने कई अहम सुझाव पेश किए हैं. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में एफडी निवेशकों को राहत देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई. 
 

Advertisement

2.प्रतिनिधियों और सरकार के बीच चर्चा

प्रतिनिधियों और सरकार के बीच चर्चा
2

बैठक के दौरान BFSI सेक्टर के प्रतिनिधियों ने कहा कि म्यूचुअल फंड में बढ़ते निवेश की वजह से बैंकों के CASA रेशियो पर दबाव बढ़ रहा है. इससे बैंकों में जमा राशि की स्थिरता प्रभावित हो रही है. 

3.निवेशकों का रुझान बढ़ सकता है

निवेशकों का रुझान बढ़ सकता है
3

इसी चुनौती को देखते हुए बैंकों ने एफडी और म्यूचुअल फंड के लिए समान टैक्स ट्रीटमेंट लागू करने की मांग की है. उनका मानना है कि इससे निवेशकों का रुझान दोबारा एफडी की ओर बढ़ सकता है. 
 

4.एफडी निवेश और अधिक आकर्षक बन जाएगा

एफडी निवेश और अधिक आकर्षक बन जाएगा
4

जानकारों के मुताबिक, फिलहाल ELSS म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक-इन पूरा करने पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं, टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए एफडी में 5 साल की अवधि जरूरी है. इस असमानता को दूर करने के लिए बजट 2026 में 3 साल की एफडी पर भी टैक्स छूट लागू की जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो एफडी निवेश और अधिक आकर्षक बन जाएगा. 

TRENDING NOW

5.टीडीएस छूट सीमा बढ़ाने का भी सुझाव

टीडीएस छूट सीमा बढ़ाने का भी सुझाव
5

इसके साथ ही टीडीएस छूट सीमा बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है. वर्तमान नियमों के अनुसार 40,000 रुपये से अधिक ब्याज पर 10% टीडीएस कटता है. बैंकिंग सेक्टर चाहता है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि छोटे और मध्यम निवेशकों को राहत मिल सके. 

6.निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है

निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है
6

बहरहाल, अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो आने वाला बजट एफडी निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है. 


 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
राम मंदिर में कुल 44 द्वार लेकिन दरवाजे सिर्फ 18, जानें इन दोनों के बीच में क्या है अंतर ?
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Tata Sierra Launched: 22 साल बाद टाटा की लीजेंड कार की वापसी, लुक ऐसा की भूल जाएंगे Creta, Seltos और ग्रैंड विटारा, जानें कीमत
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
Ram Mandir Dhwajarohan Photos: ध्वजारोहन के बाद सामने आईं तस्वीरें, भगवा झंडे के साथ पोज देते दिखें PM मोदी और योगी
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
MORE
Advertisement
धर्म
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
MORE
Advertisement