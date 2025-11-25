FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स

बिजनेस
राजा राम | Nov 25, 2025, 07:44 PM IST
1.एफडी निवेशकों को राहत देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा
देश के बैंकिंग सेक्टर ने आगामी आम बजट 2026-27 को लेकर सरकार के सामने कई अहम सुझाव पेश किए हैं. सूत्रों के अनुसार, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में एफडी निवेशकों को राहत देने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई.
2.प्रतिनिधियों और सरकार के बीच चर्चा
बैठक के दौरान BFSI सेक्टर के प्रतिनिधियों ने कहा कि म्यूचुअल फंड में बढ़ते निवेश की वजह से बैंकों के CASA रेशियो पर दबाव बढ़ रहा है. इससे बैंकों में जमा राशि की स्थिरता प्रभावित हो रही है.
3.निवेशकों का रुझान बढ़ सकता है
इसी चुनौती को देखते हुए बैंकों ने एफडी और म्यूचुअल फंड के लिए समान टैक्स ट्रीटमेंट लागू करने की मांग की है. उनका मानना है कि इससे निवेशकों का रुझान दोबारा एफडी की ओर बढ़ सकता है.
4.एफडी निवेश और अधिक आकर्षक बन जाएगा
जानकारों के मुताबिक, फिलहाल ELSS म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक-इन पूरा करने पर टैक्स छूट मिलती है. वहीं, टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए एफडी में 5 साल की अवधि जरूरी है. इस असमानता को दूर करने के लिए बजट 2026 में 3 साल की एफडी पर भी टैक्स छूट लागू की जा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो एफडी निवेश और अधिक आकर्षक बन जाएगा.
5.टीडीएस छूट सीमा बढ़ाने का भी सुझाव
इसके साथ ही टीडीएस छूट सीमा बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है. वर्तमान नियमों के अनुसार 40,000 रुपये से अधिक ब्याज पर 10% टीडीएस कटता है. बैंकिंग सेक्टर चाहता है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि छोटे और मध्यम निवेशकों को राहत मिल सके.
6.निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है
बहरहाल, अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो आने वाला बजट एफडी निवेशकों के लिए बड़ा तोहफा साबित हो सकता है.