FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान

राजा राम | Nov 02, 2025, 10:57 PM IST
1.KYC प्रक्रिया आसान
NHAI ने FASTag के लिए KYC प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की है. नए नियमों के अनुसार अब केवल गाड़ी की फ्रन्ट फ़ोटो चाहिए जिसमें नंबर प्लेट और FASTag स्पष्ट दिखाई दे. साइड फोटो या अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत अब नहीं होगी.
2.अब RC डेटा को वाहन पोर्टल से अपने आप ले लेगा
सिस्टम अब RC डेटा को वाहन पोर्टल से अपने आप ले लेगा. यूजर सिर्फ गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करेगा. अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, तो वह तय कर सकता है कि किस वाहन के लिए KYC अपडेट करनी है.
3.यूजर फ्रेंडली
इस बदलाव से डेटा एंट्री की गलती और गलत दस्तावेज अपलोड होने की संभावना कम हो जाएगी. NHAI का कहना है कि यह प्रक्रिया यूजर फ्रेंडली और समय की बचत करने वाली होगी.
4.पुराने FASTag यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं
पुराने FASTag यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है. पहले से एक्टिव FASTag सामान्य रूप से काम करेंगे. बैंक समय-समय पर SMS या ईमेल के जरिए KYC अपडेट करने की जानकारी देंगे.
5.1033 टोल फ्री नंबर
यदि किसी उपयोगकर्ता को KYC प्रक्रिया में समस्या आती है, तो बैंक संपर्क करेगा. इसके अलावा, यूजर 1033 टोल फ्री नंबर पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.
6.KYC अधूरी होने पर FASTag निष्क्रिय
FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक पर आधारित है. यह टैग गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा पर गाड़ी बिना रुके पार हो जाती है. KYC अधूरी होने पर FASTag निष्क्रिय किया जा सकता है और चालक को नकद भुगतान करना पड़ सकता है.