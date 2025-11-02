FASTag अपडेट अब मिनटों में! NHAI का नया KYC सिस्टम करेगा काम आसान

2 . अब RC डेटा को वाहन पोर्टल से अपने आप ले लेगा

2

सिस्टम अब RC डेटा को वाहन पोर्टल से अपने आप ले लेगा. यूजर सिर्फ गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करेगा. अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, तो वह तय कर सकता है कि किस वाहन के लिए KYC अपडेट करनी है.

