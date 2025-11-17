Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे? 

3 . एलन मस्क और ग्रिम्स के 3 बच्चे

एलन मस्क 2018 में संगीतकार ग्रिम्स (Grimes), जिनका असली नाम क्लेयर बॉचर (Claire Boucher) है को डेट कर रहे थे. । एलन मस्क और ग्रिम्स के 3 बच्चे हैं. इन तीनों का नाम भी बेहद शानदार है. उनके तीनों बच्चों के नाम हैं X Æ A-Xii (एक्स), Exa Dark Sideræl (वाई) और Techno Mechanicus (टाउ). इससे पहले उन्होंने ब्रिटिश अभिनेत्री तलुलाह रिले (एलन मस्क की दूसीर पत्नी) से शादी की थी पर उनसे एक भी बच्चे नहीं हुए थे.