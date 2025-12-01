Shivon Zilis कौन हैं? जानिए भारत से क्या है Elon Musk की पार्टनर शिवोन जिलिस का कनेक्शन

5 . भारत से क्या है शिवोन का कनेक्शन?

पॉडकास्ट में मस्क ने बताया कि शिवोन जिलिस का भारत से पैतृक संबंध है. उनके पिता किसी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट थे. मस्क ने बताया कि शिवोन बचपन में ही गोद ली गई थीं, लेकिन वह कनाडा में पली-बढ़ी. मस्क ने आगे कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिलिस का भारतीय कनेक्शन पक्का है. एलन मस्क की मानें तो उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं.

