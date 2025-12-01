FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

BLO'S ने EC दफ्तर का घेराव किया | SIR के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का राज्यसभा से वॉक आउट | कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर संसद पहुंचीं, BJP ने जताया विरोध

बिजनेस

Shivon Zilis कौन हैं? जानिए भारत से क्या है Elon Musk की पार्टनर शिवोन जिलिस का कनेक्शन

SpaceX के सीईओ एलन मस्क और उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस एक बार फिर चर्चा में हैं. एलन मस्क ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि शिवोन जिलिस आधी भारतीय हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 'जिलिस से मेरा एक बेटा है.. जानिए भारत से Elon Musk की पार्टनर शिवॉन जिलिस (Shivon Zilis) का क्या कनेक्शन है...

Abhay Sharma | Dec 01, 2025, 02:00 PM IST

1.कौन हैं Shivon Zilis? 

कौन हैं Shivon Zilis? 
1

एलन मस्क ने जीरोधा के कोफाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट पर बताया कि शिवोन जिलिस आधी भारतीय हैं, जिलिस और मस्क के 4 बच्चे हैं. जिलिस मस्क की एक कंपनी न्यूरालिंक में ‘ऑपरेशन्स और स्पेशल प्रोजेक्ट्स’ में निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं. शिवोन लंबे समय से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल हैं. 

2.क्या करती हैं शिवोन जिलिस? 

क्या करती हैं शिवोन जिलिस? 
2

38 वर्षीय शिवोन जिलिस 2017 में न्यूरालिंक में शामिल हुईं थी, अभी कंपनी की ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की निदेशक के पद पर काम कर रही हैं.  न्यूरालिंक के बारे में बात करें तो यह कंपनी ऐसे चिप बना रही है, जन्हें इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट किया जा सके. यह कंपनी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफ़ेस (BCI) विकसित कर रही है.

3.कितनी पढ़ी हैं शिवोन जिलिस? 

कितनी पढ़ी हैं शिवोन जिलिस? 
3

शिवोन जिलिस ने येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की है, वह आइस हॉकी टीम में गोल कीपर भी रहीं. शिवोल ने IBM और Bloomberg में काम किया, इसके बाद वेंचर कैपिटल में कदम रखा. 2016 में उन्होंने AI पर फोकस किया और OpenAI से जुड़ीं, इसके बाद शिवोन वहां कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे युवा सदस्य बन गईं. 

4.मस्क से कब हुई मुलाकात?

मस्क से कब हुई मुलाकात?
4

बता दें कि साल 2015 में फोर्ब्स ने शिवोन को अपनी अंडर 30 सूची में भी शामिल किया था. मस्क से उनकी मुलाकात ओपनएआई में रहने के दौरान ही हुई थी,   फिर वह उनके अन्य प्रोजेक्ट्स में साथ रहीं, जिनमें न्यूरालिंक और टेस्ला शामिल है. इस पॉडकास्ट में एलन मस्क ने यह भी बताया कि शिवोन आंशिक रूप से भारतीय मूल की हैं. 

5.भारत से क्या है शिवोन का कनेक्शन? 

भारत से क्या है शिवोन का कनेक्शन? 
5

पॉडकास्ट में मस्क ने बताया कि शिवोन जिलिस का भारत से पैतृक संबंध है. उनके पिता किसी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट थे. मस्क ने बताया कि शिवोन बचपन में ही गोद ली गई थीं, लेकिन वह कनाडा में पली-बढ़ी. मस्क ने आगे कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिलिस का भारतीय कनेक्शन पक्का है.  एलन मस्क की मानें तो उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस की जड़ें भारत से जुड़ी हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

