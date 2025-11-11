क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

3 . अपने बीमा डॉक्यूमेंट्स में इन बातों को जरूर करें चेक

सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी लेते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियां अपने आप शामिल नहीं होतीं. कई पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियों को कवर करने के लिए एक अलग विकल्प की जरूरत होती है और कई बार अलग से इससे जुड़ी पॉलिसी खरीदनी पड़ती है. इसका मतलब है कि आपकी बीमा पॉलिसी आतंकवादी घटनाओं को कवर नहीं करती. अधिकतर पॉलिसी में आपको ऐसे विकल्प को चुनने का ऑप्शन मिलता है लेकिन कई बार आपको अलग से आतंकी घटनाओं को कवर करने वाली पॉलिसी खरीदनी पड़ती है.