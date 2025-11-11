FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्मेंद्र-हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती ऐसी तस्वीर, जब साथ नजर आईं थीं 'हीमैन' की दोनों बीवियां

Bihar polls: अपराधी हों या करोड़पति उम्मीदवार, दूसरा चरण बता रहा अद्भुत है बिहार

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल से कितने अलग रहे थे असल नतीजे, यहां देखें यहां पूरी Exit Poll

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर

Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...

बिजनेस

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

आज हम आपको बताएंगे कि क्या जीवन बीमा पॉलिसी आतंकवादी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करती है या आपको कोई खास बीमा या ऐड-ऑन खरीदने की जरूरत पड़ती है?

जया पाण्डेय | Nov 11, 2025, 05:20 PM IST

1.क्या आपकी बीमा पॉलिसी में कवर होते हैं आतंकी हमले?

क्या आपकी बीमा पॉलिसी में कवर होते हैं आतंकी हमले?
1

दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद आम आदमी की सुरक्षा के साथ-साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं. लोग जानना चाहते हैं कि वो बीमा पॉलिसियां जो हमें और हमारे परिवार को जीवन के साथ और जीवन के बाद भी सुरक्षा देने का दावा करती हैं, वो आतंकी हमलों से हुए नुकसान को भी कवर करती हैं या नहीं? 

2.क्या हैं बीमा कंपनियों के नियम?

क्या हैं बीमा कंपनियों के नियम?
2

आतंकवादी हमले से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होता है. यह न सिर्फ संपत्ति बल्कि मानव जीवन के लिए भी बड़ी हानि करता है. कारों या वाहनों का बीमा वैसे तो आपदाओं को कवर करता है और इससे आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान की भी भरपाई हो जाती है लेकिन असली समस्या मानव जीवन की है और ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि जीवन बीमा पॉलिसियां आतंकवादी घटनाओं को कैसे कवर करती हैं?

3.अपने बीमा डॉक्यूमेंट्स में इन बातों को जरूर करें चेक

अपने बीमा डॉक्यूमेंट्स में इन बातों को जरूर करें चेक
3

सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी लेते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियां अपने आप शामिल नहीं होतीं. कई पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियों को कवर करने के लिए एक अलग विकल्प की जरूरत होती है और कई बार अलग से इससे जुड़ी पॉलिसी खरीदनी पड़ती है. इसका मतलब है कि आपकी बीमा पॉलिसी आतंकवादी घटनाओं को कवर नहीं करती. अधिकतर पॉलिसी में आपको ऐसे विकल्प को चुनने का ऑप्शन मिलता है लेकिन कई बार आपको अलग से आतंकी घटनाओं को कवर करने वाली पॉलिसी खरीदनी पड़ती है.

4.कैसे काम करता है IMTRIP

कैसे काम करता है IMTRIP
4

IMTRIP में हर साल करोड़ों रुपये का प्रीमियम जमा होता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस पूल को ₹1,654.63 करोड़ का प्रीमियम मिला था जबकि पिछले साल यह ₹1,809 करोड़ था. हालांकि डेटा के मुताबिक आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान के दावों में से केवल ₹3.12 करोड़ का ही निपटारा किया गया क्योंकि इस समयकाल के दौरान देश को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

5.इन लोगों को नहीं मिलता बीमा कवरेज का फायदा

इन लोगों को नहीं मिलता बीमा कवरेज का फायदा
5

कई बार जीवन बीमा पॉलिसियों में युद्ध स्थितियों के लिए कवरेज शामिल नहीं होती. इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर किसी दंगे या आतंकी हमले में शामिल होता है तो भी उसे बीमा पॉलिसी से कोई भी कवरेज नहीं मिलती.

6.भारत ने 2002 में बनाई IMTRIP

भारत ने 2002 में बनाई IMTRIP
6

2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर की कई बीमा कंपनियों ने ऐसी किसी पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद साल 2002 में भारत ने इंडियन मार्केट टेररिज्‍म रिस्‍क इंश्‍योरेंस पूल (IMTRIP) की स्थापना की जो GIC Re से प्रबंधित होती है. IMTRIP के तहत देश की सभी बीमा कंपनियां आतंकवादी घटनाओं और जोखिमों के विरुद्ध कवरेज प्रदान करने के लिए सहयोग करती हैं.

7.आतंकी हमले में कितना होता है अधिकतम कवरेज?

आतंकी हमले में कितना होता है अधिकतम कवरेज?
7

IMTRIP के तहत बीमा कंपनियां अधिकतम ₹2,000 करोड़ का कवरेज प्रदान कर सकती हैं. यह कवरेज किसी आतंकवादी घटना के कारण किसी एक स्थान पर हुए नुकसान के लिए प्रदान किया जाता है. हालांकि अगर किसी को ₹2,000 करोड़ से अधिक के बीमा दावे या कवरेज की जरूरत है तो उसे एक स्टैंडअलोन बीमा पॉलिसी खरीदनी होगी जिससे आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान की सीधे भरपाई की जा सकती है.

क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स
Numerology: चिड़चिड़े मिजाज की होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, गुस्से में सिर पर उठा लेती हैं पूरा घर
Dharmendra का वो भतीजा जो फ्लॉप फिल्में करने के बाद भी है सबसे अमीर देओल...
दुनिया का कौन सा देश है अंतरिक्ष के सबसे नजदीक? जवाब जानकर रह जाएंगे हैरान
IED या RDX क्या है ज्यादा खतरनाक, किसके विस्फोट से होता है ज्यादा नुकसान?
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
