क्या आतंकवादी हमले में नुकसान की भरपाई करती है आपकी बीमा पॉलिसी? यहां जानें सारी डिटेल्स

बिजनेस
जया पाण्डेय | Nov 11, 2025, 05:20 PM IST
1.क्या आपकी बीमा पॉलिसी में कवर होते हैं आतंकी हमले?
दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद आम आदमी की सुरक्षा के साथ-साथ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं. लोग जानना चाहते हैं कि वो बीमा पॉलिसियां जो हमें और हमारे परिवार को जीवन के साथ और जीवन के बाद भी सुरक्षा देने का दावा करती हैं, वो आतंकी हमलों से हुए नुकसान को भी कवर करती हैं या नहीं?
2.क्या हैं बीमा कंपनियों के नियम?
आतंकवादी हमले से होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होता है. यह न सिर्फ संपत्ति बल्कि मानव जीवन के लिए भी बड़ी हानि करता है. कारों या वाहनों का बीमा वैसे तो आपदाओं को कवर करता है और इससे आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान की भी भरपाई हो जाती है लेकिन असली समस्या मानव जीवन की है और ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि जीवन बीमा पॉलिसियां आतंकवादी घटनाओं को कैसे कवर करती हैं?
3.अपने बीमा डॉक्यूमेंट्स में इन बातों को जरूर करें चेक
सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी लेते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियां अपने आप शामिल नहीं होतीं. कई पॉलिसी में आतंकवादी गतिविधियों को कवर करने के लिए एक अलग विकल्प की जरूरत होती है और कई बार अलग से इससे जुड़ी पॉलिसी खरीदनी पड़ती है. इसका मतलब है कि आपकी बीमा पॉलिसी आतंकवादी घटनाओं को कवर नहीं करती. अधिकतर पॉलिसी में आपको ऐसे विकल्प को चुनने का ऑप्शन मिलता है लेकिन कई बार आपको अलग से आतंकी घटनाओं को कवर करने वाली पॉलिसी खरीदनी पड़ती है.
4.कैसे काम करता है IMTRIP
IMTRIP में हर साल करोड़ों रुपये का प्रीमियम जमा होता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस पूल को ₹1,654.63 करोड़ का प्रीमियम मिला था जबकि पिछले साल यह ₹1,809 करोड़ था. हालांकि डेटा के मुताबिक आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान के दावों में से केवल ₹3.12 करोड़ का ही निपटारा किया गया क्योंकि इस समयकाल के दौरान देश को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.
5.इन लोगों को नहीं मिलता बीमा कवरेज का फायदा
कई बार जीवन बीमा पॉलिसियों में युद्ध स्थितियों के लिए कवरेज शामिल नहीं होती. इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर किसी दंगे या आतंकी हमले में शामिल होता है तो भी उसे बीमा पॉलिसी से कोई भी कवरेज नहीं मिलती.
6.भारत ने 2002 में बनाई IMTRIP
2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के बाद दुनियाभर की कई बीमा कंपनियों ने ऐसी किसी पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद साल 2002 में भारत ने इंडियन मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल (IMTRIP) की स्थापना की जो GIC Re से प्रबंधित होती है. IMTRIP के तहत देश की सभी बीमा कंपनियां आतंकवादी घटनाओं और जोखिमों के विरुद्ध कवरेज प्रदान करने के लिए सहयोग करती हैं.
7.आतंकी हमले में कितना होता है अधिकतम कवरेज?
IMTRIP के तहत बीमा कंपनियां अधिकतम ₹2,000 करोड़ का कवरेज प्रदान कर सकती हैं. यह कवरेज किसी आतंकवादी घटना के कारण किसी एक स्थान पर हुए नुकसान के लिए प्रदान किया जाता है. हालांकि अगर किसी को ₹2,000 करोड़ से अधिक के बीमा दावे या कवरेज की जरूरत है तो उसे एक स्टैंडअलोन बीमा पॉलिसी खरीदनी होगी जिससे आतंकवादी घटनाओं से हुए नुकसान की सीधे भरपाई की जा सकती है.