हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान
क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी
लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल
RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स
Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ
UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती
आज से लागू हुई GST की नई दरें! दूध, पनीर, साबुन से लेकर TV, फ्रिज, कार-बाइक तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता... यहां देखें पूरी डिटेल्स
Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल
बिजनेस
राजा राम | Sep 22, 2025, 10:57 AM IST
1.क्रेडिट स्कोर गिर जाता है
सबसे आम गलती होती है EMI समय पर न भरना. देर से या चूक कर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और अगली बार लोन लेना कठिन हो जाता है.
2.फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है
कई लोग बिना सोच-समझे नया लोन (New Loan) ले लेते हैं. अगर पहले से लोन चल रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है.
3.बजट का ध्यान न रखना
लोन मिलने के बाद खर्च बढ़ाना और बजट (Budget) का ध्यान न रखना भी परेशानी बढ़ाता है. EMI और बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है.
4.समय पर पेमेंट करें
क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट का गलत इस्तेमाल भी नुकसानदेह है. हमेशा लिमिट के भीतर खर्च करें और समय पर पेमेंट करें.
5. खर्च का आंकलन करें
लोन लेने से पहले अपनी इनकम और खर्च का आंकलन करें. सही प्लानिंग के साथ ही लोन लेना फायदेमंद होता है.
6.भविष्य में आसानी से लोन मिल सकता है
सही तरीके से EMI भरने और खर्च नियंत्रित करने से क्रेडिट स्कोर सही रहता है और भविष्य में आसानी से लोन मिल सकता है.
7.आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर
फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना जरूरी है. बिना योजना के लोन लेना आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल सकता है.
8.सोच-समझकर कदम उठाएं
इसलिए लोन लेते समय सोच-समझकर कदम उठाएं और अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न आए.