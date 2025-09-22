FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी

लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स

Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ

UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती

आज से लागू हुई GST की नई दरें! दूध, पनीर, साबुन से लेकर TV, फ्रिज, कार-बाइक तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता... यहां देखें पूरी डिटेल्स

Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी

देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी

RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स

कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

HomePhotos

बिजनेस

लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

आजकल जरूरत पड़ने पर लोग आसानी से लोन (Loan) ले लेते हैं. लेकिन कई बार लोन लेने के बाद छोटी गलतियों की वजह से भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाता है. EMI, क्रेडिट स्कोर (Credit Score) और सही प्लानिंग पर ध्यान देना इसलिए बेहद जरूरी है.

राजा राम | Sep 22, 2025, 10:57 AM IST

1.क्रेडिट स्कोर गिर जाता है

क्रेडिट स्कोर गिर जाता है
1

सबसे आम गलती होती है EMI समय पर न भरना. देर से या चूक कर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और अगली बार लोन लेना कठिन हो जाता है. 
 

Advertisement

2.फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है

फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है
2

कई लोग बिना सोच-समझे नया लोन (New Loan) ले लेते हैं. अगर पहले से लोन चल रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है. 
 

3.बजट का ध्यान न रखना

बजट का ध्यान न रखना
3

लोन मिलने के बाद खर्च बढ़ाना और बजट (Budget) का ध्यान न रखना भी परेशानी बढ़ाता है. EMI और बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है. 
 

4.समय पर पेमेंट करें

समय पर पेमेंट करें
4

क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट का गलत इस्तेमाल भी नुकसानदेह है.  हमेशा लिमिट के भीतर खर्च करें और समय पर पेमेंट करें. 

TRENDING NOW

5. खर्च का आंकलन करें

खर्च का आंकलन करें
5

लोन लेने से पहले अपनी इनकम और खर्च का आंकलन करें. सही प्लानिंग के साथ ही लोन लेना फायदेमंद होता है.
 

6.भविष्य में आसानी से लोन मिल सकता है

भविष्य में आसानी से लोन मिल सकता है
6

सही तरीके से EMI भरने और खर्च नियंत्रित करने से क्रेडिट स्कोर सही रहता है और भविष्य में आसानी से लोन मिल सकता है. 
 

7.आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर

आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर
7

फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना जरूरी है. बिना योजना के लोन लेना आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाल सकता है. 
 

8.सोच-समझकर कदम उठाएं

सोच-समझकर कदम उठाएं
8

इसलिए लोन लेते समय सोच-समझकर कदम उठाएं और अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न आए. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
NEET PG 2024: काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग लिंक एक्टिव, यहां जानें डिटेल्स
NEET PG 2024: काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग लिंक एक्टिव, यहां जानें डिटेल्स
Chanakya Niti: जल्दी से बनना है अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो चाणक्य की ये बात बांध लें गांठ
जल्दी से बनना है अमीर और सक्सेसफुल इंसान तो चाणक्य की ये बात बांध लें गांठ
काम में नहीं लगता मन, महसूस करते हैं बोरियत, कहीं Burnout Syndrome का शिकार तो नहीं हो गए हैं आप
काम में नहीं लगता मन, महसूस करते हैं बोरियत, कहीं Burnout Syndrome का शिकार तो नहीं हो गए हैं आप
Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
Viral: रील बनाने कि लिए दीदी ने पेट्रोल पंप पर की खतरनाक हरकत, Video देख बौखलाए लोग
IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे रोहित शर्मा, भारतीय टीम की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे रोहित शर्मा, भारतीय टीम की ओर से सामने आया बड़ा अपडेट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी
क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा
लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल
लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल
Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ
घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ
Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल
अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE