लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

1 . क्रेडिट स्कोर गिर जाता है

1

सबसे आम गलती होती है EMI समय पर न भरना. देर से या चूक कर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और अगली बार लोन लेना कठिन हो जाता है.

