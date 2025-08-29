पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

4 . वो पैसे सेव करते हैं या नहीं?

4

शादी से पहले अपने पार्टनर से ये ज़रूर पूछें कि वो पैसे सेव करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे. कई बार पैसे न बचाने की आदत भी पति-पत्नी में बड़े झगड़े का कारण बन सकती है. इसलिए इस बारे में शादी से पहले ही साफ-साफ बात करें कि आप कितना और किस तरीके से बचत करते हैं और उस बचत के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. उन्हें ये भी समझाएं कि आप दोनों के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है.

