पैसों से जुड़े ये 8 सवाल पूछे बिना शादी की हामी बिल्कुल न भरें, वरना बाद में पड़ेगा पछताना

राजा राम | Aug 29, 2025, 09:43 PM IST
1.फाइनेंसेस को लेकर बात करें
आज के समय में शादी अपने आप में एक बड़ा आर्थिक कदम है. ऐसे में ज़रूरी है कि शादी से पहले पति-पत्नी फाइनेंसेस को लेकर बात करें, ताकि उनके बीच पैसों को लेकर कोई अनबन न हो.
2.एक दूसरे की सैलरी का पता होना चाहिए
शादी से पहले कपल को एक दूसरे की सैलरी का पता होना चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से अपने भविष्य का प्लान शुरू कर सकें. कई बार शादी की चर्चा में इसका जिक्र ही नहीं आता, बाद में जब पार्टनर्स को एक-दूसरे की असल फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चलता है तो वो कलह का कारण बनता है.
3.आपके पार्टनर की आर्थिक जिम्मेदारियां क्या हैं?
आपके पार्टनर की आर्थिक जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, माता-पिता या भाई-बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है या नहीं ये सवाल उनसे ज़रूर पूछें. इससे आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए साइनअप कर रहे हैं. ये सवाल लड़के और लड़कियों दोनों को ही पूछना चाहिए, अगर वो उन जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं हैं तो वो शादी से इनकार कर सकते हैं.
4.वो पैसे सेव करते हैं या नहीं?
शादी से पहले अपने पार्टनर से ये ज़रूर पूछें कि वो पैसे सेव करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे. कई बार पैसे न बचाने की आदत भी पति-पत्नी में बड़े झगड़े का कारण बन सकती है. इसलिए इस बारे में शादी से पहले ही साफ-साफ बात करें कि आप कितना और किस तरीके से बचत करते हैं और उस बचत के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. उन्हें ये भी समझाएं कि आप दोनों के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है.
5.बच्चा प्लान करना एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी
आज के समय में बच्चा प्लान करना एक बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी है. बच्चे की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई में ठीक-ठाक खर्च होता है. ऐसे में आप शादी से पहले बच्चे को लेकर अपना प्लान अपने होने वाले पार्टनर को साफ़ बताएं. बच्चा करना है या नहीं, करना है तो फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है ये सब पहले ही डिस्कस कर लें.
6.तालमेल बैठाने में परेशानी आ सकती है
हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल गोल एक घर बनाने का हो, इसके लिए आपको पूरे प्लान के साथ सेविंग करनी होगी. अब हो सकता है कि जिससे आप शादी की बात कर रहे हैं वो YOLO यानी यू लिव ओनली वन्स की फिलॉसफी पर यकीन रखते हों. ऐसे में दोनों के बीच तालमेल बैठाने में परेशानी आ सकती है.
7.फाइनेंशियल प्राइवेसी बनी रहे
कुछ पति-पत्नी पैसों से जुड़ा हर फैसला साथ मिलकर लेना प्रिफर करते हैं. वहीं, कुछ चाहते हैं कि कुछ हद तक उनकी फाइनेंशियल प्राइवेसी बनी रहे. इसे लेकर अपने पार्टनर से शादी से पहले ज़रूर बात करें. ताकि इसका सही बैलेंस आप दोनों खोज सकें और शादी के बाद किसी तरह की अनबन न हो.