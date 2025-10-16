Muhurat Trading: दिवाली पर खुलेगा निवेश का शुभ दरवाजा! जानिए इस बार कब और कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

1 . बेहद शुभ माना जाता है

हर साल दिवाली के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करते हैं, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) कहा जाता है. यह परंपरा दशकों पुरानी है और इसे बेहद शुभ माना जाता है.