Muhurat Trading: दिवाली पर खुलेगा निवेश का शुभ दरवाजा! जानिए इस बार कब और कितने बजे शुरू होगी मुहूर्त ट्रेडिंग

बिजनेस
राजा राम | Oct 16, 2025, 01:27 PM IST
1.बेहद शुभ माना जाता है
हर साल दिवाली के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) एक घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन आयोजित करते हैं, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) कहा जाता है. यह परंपरा दशकों पुरानी है और इसे बेहद शुभ माना जाता है.
2.सिर्फ एक घंटे के लिए बाजार खोला जाता है
आम दिनों में शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 से शाम 3:30 बजे तक खुला रहता है. लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यह समय बदल जाता है और सिर्फ एक घंटे के लिए बाजार खोला जाता है.
3.दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 तक
इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार दिवाली 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. बीएसई की जानकारी के अनुसार, इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 बजे तक चलेगी.
4.नई निवेश यात्रा शुरू करते हैं
इस खास मौके पर निवेशक लक्ष्मी पूजन के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं. कई लोग इस दिन अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं या नई निवेश यात्रा शुरू करते हैं.
5.निवेशक इसे शुभ निवेश का प्रतीक मानते हैं
यह सत्र भले ही केवल एक घंटे का होता है, लेकिन इस दौरान बाजार में भारी ट्रेडिंग देखी जाती है. निवेशक इसे शुभ निवेश (Auspicious Investment) का प्रतीक मानते हैं.
6.नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक
बाजार के जानकारों का कहना है कि यह सत्र सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मक भावनाओं और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी है.
7.सोच-समझकर निवेश करना चाहिए
निवेश विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस दिन बिना जल्दबाजी के सोच-समझकर निवेश करना चाहिए ताकि आने वाला साल समृद्धि और स्थिरता लेकर आए.