ब्रेकिंग न्यूज़
Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मीडिया से की अपील, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

अर्जुन तेंदुलकर ने बरपाया गेंद से कहर, मुंबई इंडियंस से बाहर होते ही घातक स्पेल डालकर टीम को दिलाई जीत

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

HomePhotos

बिजनेस

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

पहली बार घर खरीदना उत्साह और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर आता है. आसान लोन विकल्प, तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजार और बेहतर नियमन ने आज आम खरीदारों के लिए यह फैसला पहले से कहीं अधिक संभव बना दिया है. फिर भी सही चुनाव करने के लिए कुछ अहम बातों को समझना बेहद जरूरी है.

राजा राम | Nov 28, 2025, 10:49 PM IST

1.नई लोकेशंस

नई लोकेशंस
1

भारत में बदलती जीवनशैली और बढ़ते शहरीकरण के बीच अपना घर खरीदने का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है. लोग किराए के बजाय ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो लंबे समय में स्थिरता और बेहतर रिटर्न दे सकें. इसी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में नई लोकेशंस तेजी से उभर रही हैं.
 

2.जहां विकास तेजी से हो रहा है

जहां विकास तेजी से हो रहा है
2

लोकेशन चुनते समय सिर्फ शहर या इलाका ही नहीं, बल्कि आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, आने वाली मेट्रो लाइनें और रोजगार के अवसरों को भी ध्यान में रखना चाहिए. कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे माइक्रो-मार्केट्स, जहां विकास तेजी से हो रहा है, आने वाले सालों में बेहतर वैल्यू प्रदान कर सकते हैं. 
 

3.आर्थिक तैयारी

आर्थिक तैयारी
3

आर्थिक तैयारी इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है. अपनी मासिक आय, फिक्स्ड खर्च, इमरजेंसी बचत और लोन चुकाने की क्षमता का वास्तविक मूल्यांकन करना अनिवार्य है. ध्यान रखें कि बैंक लोन तो देते हैं लेकिन डाउनपेमेंट और रजिस्ट्री जैसे खर्च खरीदार की ही जेब से जाते हैं.

4.लीगल जांच

लीगल जांच
4

इसके बाद आती है लीगल जांच. किसी भी प्रॉपर्टी के कागजात, स्वामित्व और सरकारी अनुमतियों की पुष्टि किए बिना कोई फैसला न लें. आरईआरए पर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स इस मामले में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं.
 

5.बिल्डर का रिकॉर्ड

बिल्डर का रिकॉर्ड
5

बिल्डर का रिकॉर्ड भी बहुत मायने रखता है. समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने वाले डेवलपर्स ही भरोसे के लायक माने जाते हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, लोगों की राय और रेटिंग्स देखकर ही आगे कदम बढ़ाएं. 
 

6.घर का सपना सरल और सुरक्षित

घर का सपना सरल और सुरक्षित
6

अंत में, रेडी-टू-मूव घर या प्री-अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चुने तो जोखिम काफी कम हो जाता है. अधूरी परियोजनाएं भले सस्ती दिखें, लेकिन देरी की वजह से खरीदार पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. सोच-समझकर उठाए गए कदम आपके पहले घर का सपना सरल और सुरक्षित बना सकते हैं. 
 

