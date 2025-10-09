FacebookTwitterYoutubeInstagram
D-Company से मिली Rinku Singh को धमकी! मांगी गई 5 करोड़ रुपये की फिरौती, जानें क्या है पूरा मामला

UPSSSC Mains Result 2025: जूनियर असिस्टेंट और कई दूसरे मेन्स परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, upsssc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Gold Inheritance: क्या विरासत में मिले गोल्ड पर भी लगता है टैक्स? बेचने से पहले जान लें नियम

जन सुराज ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें प्रशांत किशोर ने किन लोगों पर जताया भरोसा, यहां देखें लिस्ट

Plane Crash News: उड़ान भरते समय क्रैश हो गया बिजनेसमैन का प्राइवेट जेट, बाल-बाल बची आधा दर्जन लोगों की जान

Bihar Election 2025: हर घर में देंगे 1 सरकारी नौकरी, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा- 20 दिन में बना देंगे कानून

इस राज्य ने समझा महिला कर्मचारियों का 'दर्द', हर साल मिलेंगी 12 एक्स्ट्रा छुट्टियां

राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा

चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: AI जनरेटेड जानकारी के दुरुपयोग पर पार्टियों को दी चेतावनी

Google India की नई स्टार्टअप बॉस रागिनी दास के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? कभी इस बैंक की ट्रेनी बनकर शुरू हुआ था सफर

बिजनेस

राजनीति के साथ शेयर बाजार में भी एक्टिव हैं राहुल गांधी, जानिए किन कंपनियों में लगाया है पैसा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी न सिर्फ राजनीति में बल्कि निवेश की दुनिया में भी काफी एक्टिव हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र में उन्होंने अपनी संपत्ति और शेयर निवेश की पूरी जानकारी दी थी. आइए जानते हैं राहुल गांधी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की डिटेल. 

Oct 09, 2025, 01:55 PM IST

1.संपत्ति में करीब 4.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

संपत्ति में करीब 4.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
1

राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनकी कुल संपत्ति 20.39 करोड़ रुपये है. साल 2019 में उनकी संपत्ति 15.88 करोड़ रुपये थी, यानी पिछले पांच सालों में उनकी संपत्ति में करीब 4.5 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

2.पांच सालों में लगभग 6 करोड़ रुपये की इनकम

पांच सालों में लगभग 6 करोड़ रुपये की इनकम
2

राहुल ने बताया कि इन पांच सालों में उन्हें लगभग 6 करोड़ रुपये की इनकम हुई. वहीं, उनके पास करीब 55 हजार रुपये नकद और 26.25 लाख रुपये दो बैंक खातों में जमा हैं.

3.25 कंपनियों में निवेश

25 कंपनियों में निवेश
3

शेयर मार्केट की बात करें तो राहुल गांधी ने 25 कंपनियों में निवेश किया हुआ है. इन शेयरों की कुल वैल्यू करीब 4.33 करोड़ रुपये बताई गई है. 
 

4.TCS और Titan में भी निवेश

TCS और Titan में भी निवेश
4

राहुल गांधी ने आईटी कंपनी TCS और Titan में भी निवेश किया है. उनके पास TCS के 234 और Titan के 897 शेयर हैं. इन दोनों कंपनियों में उनका कुल निवेश करीब 42 लाख रुपये का है. 

5.Bajaj Finance के 551 शेयर भी शामिल

Bajaj Finance के 551 शेयर भी शामिल
5

इसके अलावा राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में Bajaj Finance के 551 शेयर भी शामिल हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 35.90 लाख रुपये है. 

6.Pidilite Industries में भी निवेश

Pidilite Industries में भी निवेश
6

वहीं, उन्होंने Pidilite Industries में भी निवेश किया है, जिसके शेयरों की कीमत करीब 42.27 लाख रुपये है. साथ ही Suprajit Engineering में उनके 16.65 लाख रुपये के शेयर हैं. 
 

7.फाइनेंशियल मार्केट को भी बखूबी समझते हैं

फाइनेंशियल मार्केट को भी बखूबी समझते हैं
7

राजनीति के साथ राहुल गांधी का यह निवेश बताता है कि वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बने रहने के लिए फाइनेंशियल मार्केट को भी बखूबी समझते हैं. 

