सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता आ रही एयर इंडिया विमान में आई तकनीकी खराबी! मंगोलिया में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

कहीं डंपर तो कहीं टेंपो ट्रैवलर... राजस्थान में सड़कों पर दौड़ती मौत! 24 घंटे में 34 लोगों ने गंवाई जान

UPSC में पहले अटेम्प्ट में मिली असफलता, बढ़ गया था वजन, जानें IAS परी बिश्नोई ने कैसे घटाया 45 किलो Weight

Guru Nanak Jayanti 2025: क्या गुरु नानक जयंती पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज? यहां चेक कीजिए 5 नवंबर को आपके राज्य में छुट्टी रहेगी या नहीं

Lucky Zodiac Signs: इन 4 राशियों के लोगों की नवंबर में रहेगी मौज, धन संपत्ति के साथ बनेंगे सभी काम

CA ने बताए वो 3 कदम जो आपको बनाएंगे लंबी रेस का घोड़ा, पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी

Bad Odor Of Blankets And Quilts: रजाई-कंबल की बदबू से सिर ढकना हो गया है मुश्किल, जानिए कैसे मिनटों में दूर होगी स्मेल

बिजनेस

बिजनेस

CA ने बताए वो 3 कदम जो आपको बनाएंगे लंबी रेस का घोड़ा, पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी

आज के समय में हर कोई जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली वित्तीय सफलता किसी जादू की छड़ी से नहीं आती. आज हम आपको ऐसे ही ऐसे तीन सरल कदम बताएंगे, जिनसे आम व्यक्ति भी स्थिर और सुरक्षित आर्थिक भविष्य बना सकता है.

राजा राम | Nov 03, 2025, 05:50 PM IST

1.पहला कदम है

पहला कदम है
1

CA नितिन कौशिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उनका कहना है कि साइड हसल्स के पीछे भागने के बजाय अपने कौशल को निखारना और मौजूदा नौकरी या व्यवसाय में बेहतर अवसर ढूंढना ज्यादा समझदारी है. साथ ही, सही समय पर सैलरी नेगोशिएशन करना भी जरूरी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई हर महीने ₹5,000 अतिरिक्त कमाए, तो उसका असर लंबे समय में लाखों में दिख सकता है.

2.दूसरा कदम है

दूसरा कदम है
2

खर्चों पर नियंत्रण. लेकिन यह कंजूसी नहीं, बल्कि सजगता है. रोज के फिजूल खर्च जैसे महंगे कॉफी या अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहिए. इन छोटी बचतों से बड़ी पूंजी तैयार की जा सकती है जो भविष्य में काम आती है.

3.तीसरा और सबसे अहम कदम

तीसरा और सबसे अहम कदम
3

निवेश करना. केवल बचत से पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि महंगाई उसकी कीमत घटा देती है. CA के अनुसार, छोटी-छोटी रकम को भी सही जगह निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का असर दिखता है और यही संपत्ति निर्माण की असली शुरुआत होती है.

4.आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी

आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी
4

CA नितिन कौशिक का कहना है कि वित्तीय सफलता किसी गुप्त फॉर्मूले पर नहीं बल्कि लगातार सही फैसले लेने पर निर्भर करती है. जब तक ये तीनों स्तंभ, आय, खर्च और निवेश संतुलित रहेंगे, तब तक आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

5.शॉर्टकट छोड़िए

शॉर्टकट छोड़िए
5

इसलिए, अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो शॉर्टकट छोड़िए और इन तीन कदमों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है.

