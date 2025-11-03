CA ने बताए वो 3 कदम जो आपको बनाएंगे लंबी रेस का घोड़ा, पैसों की दिक्कत कभी नहीं होगी

बिजनेस
राजा राम | Nov 03, 2025, 05:50 PM IST
1.पहला कदम है
CA नितिन कौशिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है. उनका कहना है कि साइड हसल्स के पीछे भागने के बजाय अपने कौशल को निखारना और मौजूदा नौकरी या व्यवसाय में बेहतर अवसर ढूंढना ज्यादा समझदारी है. साथ ही, सही समय पर सैलरी नेगोशिएशन करना भी जरूरी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कोई हर महीने ₹5,000 अतिरिक्त कमाए, तो उसका असर लंबे समय में लाखों में दिख सकता है.
2.दूसरा कदम है
खर्चों पर नियंत्रण. लेकिन यह कंजूसी नहीं, बल्कि सजगता है. रोज के फिजूल खर्च जैसे महंगे कॉफी या अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग से बचना चाहिए. इन छोटी बचतों से बड़ी पूंजी तैयार की जा सकती है जो भविष्य में काम आती है.
3.तीसरा और सबसे अहम कदम
निवेश करना. केवल बचत से पैसा नहीं बढ़ता, क्योंकि महंगाई उसकी कीमत घटा देती है. CA के अनुसार, छोटी-छोटी रकम को भी सही जगह निवेश करने से चक्रवृद्धि ब्याज का असर दिखता है और यही संपत्ति निर्माण की असली शुरुआत होती है.
4.आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी
CA नितिन कौशिक का कहना है कि वित्तीय सफलता किसी गुप्त फॉर्मूले पर नहीं बल्कि लगातार सही फैसले लेने पर निर्भर करती है. जब तक ये तीनों स्तंभ, आय, खर्च और निवेश संतुलित रहेंगे, तब तक आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.
5.शॉर्टकट छोड़िए
इसलिए, अगर आप भी वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो शॉर्टकट छोड़िए और इन तीन कदमों पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है.