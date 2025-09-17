FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Stock Market: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बीच शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स-निफ्टी ने पकड़ी रफ्तार

Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा

Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल

कभी बच्चा पैदा करने पर इनकम टैक्स छूट देती थी सरकार, जानिए IT Return से जुड़ी ये 5 अनूठी बातें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? कौन से लोग जिंदा रहते हुए अपना पिंडदान करते हैं?

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

अब इंटरनेट पर बच्चों के हाथ नहीं लगेगा एडल्ट कंटेंट! जानिए उम्र चेक करने का नया सिस्टम

Tight Belt Harm: क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

क्या आप पहनते हैं टाइट बेल्ट? तो आज ही पहनना छोड़ दें, वरना हो सकती हैं ये 7 समस्याएं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी

HomePhotos

बिजनेस

CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

पैसे बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस हमें कुछ सरल नियमों को समझना जरूरी है. चाहे वो Rule of 72 हो, 50-30-20 Rule या फिर 3 गुना इमरजेंसी फंड , ये नियम आपकी बचत और निवेश को सही दिशा देते हैं और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करते हैं.

राजा राम | Sep 17, 2025, 12:02 PM IST

1.मनी मैनेजमेंट के लिए 7 गोल्डन नियम

मनी मैनेजमेंट के लिए 7 गोल्डन नियम
1

लिंक्डइन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अभिषेक वालिया ने ऐसे 7 गोल्डन नियम साझा किए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकता है. ये नियम निवेश और बचत को आसान बनाते हैं और मनी मैनेजमेंट में स्पष्टता और अनुशासन लाते हैं.

Advertisement

2.आपको फाइनेंस प्रो बनने की जरूरत नहीं

आपको फाइनेंस प्रो बनने की जरूरत नहीं
2

अभिषेक ने अपने पोस्ट में लिखा है पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, उतना है नहीं. असली बात है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना. आपको फाइनेंस प्रो बनने की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान नियम याद रखिए.
 

3.Rule of 72

Rule of 72
3

Rule of 72 बताता है कि आपका पैसा कितने साल में दोगुना होगा. ब्याज दर से 72 को divide कर लीजिए और जवाब आपके सामने है. 
 

4.रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित

रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित
4

अगला नियम है 4% Withdrawal Rule का. यह नियम बताता है कि अगर आपने अपनी सालाना खर्च का 25 गुना बचा लिया है, तो आप रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित हैं. 

TRENDING NOW

5.बजट बनाना आसान

बजट बनाना आसान
5

50-30-20 Rule से बजट बनाना आसान हो जाता है. 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग. 

6.इक्विटी का नियम

इक्विटी का नियम
6

100 – Your Age Rule बताता है कि आपकी उम्र जितनी है, उतना प्रतिशत आपको इक्विटी से कम रखना चाहिए. 
 

7.EMI का ध्यान रखें

EMI का ध्यान रखें
7

लोन लेने से पहले 40% EMI Rule जरूर ध्यान में रखें. आपकी मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा EMI नहीं होनी चाहिए. 
 

8.इंश्योरेंस

इंश्योरेंस
8

इंश्योरेंस के लिए 10× Rule सबसे सही माना गया है. आपकी सालाना आय का 10 गुना लाइफ कवर होना चाहिए. 
 

9.3 गुना इमरजेंसी फंड रखें

3 गुना इमरजेंसी फंड रखें
9

और आख़िर में, 3× इमरजेंसी फंड रखें. क्योंकि ज़िंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती. यानी अब निवेश करना ही नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश करना भी आसान है. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी
Weak Bone: इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
इन 7 गलतियों से हड्डियां बनने लगती हैं चूरा, जरा सी चोट से फ्रैक्चर का होता है खतरा
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Apollo Tyres के चीफ ओंकार कंवर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें टीम इंडिया की नई जर्सी के स्पॉन्सर बनने की कहानी
Silver Bracelet Wearing Benefits: चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
चांदी का कड़ा पहनने से चमक जाएगी आपकी किस्मत, जानें किन लोगों को मिलता है इसका फायदा
Walk Benefits: खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलने से मिलते हैं ये 5 फायदे, वजन से लेकर ब्लड शुगर तक रहता है कंट्रोल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE