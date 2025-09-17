CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?
बिजनेस
राजा राम | Sep 17, 2025, 12:02 PM IST
1.मनी मैनेजमेंट के लिए 7 गोल्डन नियम
लिंक्डइन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अभिषेक वालिया ने ऐसे 7 गोल्डन नियम साझा किए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकता है. ये नियम निवेश और बचत को आसान बनाते हैं और मनी मैनेजमेंट में स्पष्टता और अनुशासन लाते हैं.
2.आपको फाइनेंस प्रो बनने की जरूरत नहीं
अभिषेक ने अपने पोस्ट में लिखा है पैसा कमाना जितना मुश्किल लगता है, उतना है नहीं. असली बात है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना. आपको फाइनेंस प्रो बनने की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान नियम याद रखिए.
3.Rule of 72
Rule of 72 बताता है कि आपका पैसा कितने साल में दोगुना होगा. ब्याज दर से 72 को divide कर लीजिए और जवाब आपके सामने है.
4.रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित
अगला नियम है 4% Withdrawal Rule का. यह नियम बताता है कि अगर आपने अपनी सालाना खर्च का 25 गुना बचा लिया है, तो आप रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित हैं.
5.बजट बनाना आसान
50-30-20 Rule से बजट बनाना आसान हो जाता है. 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग.
6.इक्विटी का नियम
100 – Your Age Rule बताता है कि आपकी उम्र जितनी है, उतना प्रतिशत आपको इक्विटी से कम रखना चाहिए.
7.EMI का ध्यान रखें
लोन लेने से पहले 40% EMI Rule जरूर ध्यान में रखें. आपकी मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा EMI नहीं होनी चाहिए.
8.इंश्योरेंस
इंश्योरेंस के लिए 10× Rule सबसे सही माना गया है. आपकी सालाना आय का 10 गुना लाइफ कवर होना चाहिए.
9.3 गुना इमरजेंसी फंड रखें
और आख़िर में, 3× इमरजेंसी फंड रखें. क्योंकि ज़िंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती. यानी अब निवेश करना ही नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश करना भी आसान है.