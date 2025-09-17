CA ने बताए पैसा बनाने के 7 Golden Rule, इन्हें फॉलो कर लिया तो लाइफ में कभी नहीं होगी पैसों की कमी

1 . मनी मैनेजमेंट के लिए 7 गोल्डन नियम

1

लिंक्डइन पर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अभिषेक वालिया ने ऐसे 7 गोल्डन नियम साझा किए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बना सकता है. ये नियम निवेश और बचत को आसान बनाते हैं और मनी मैनेजमेंट में स्पष्टता और अनुशासन लाते हैं.