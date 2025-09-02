28,000 से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर; आपको भी इस कहानी से मिलेगी प्रेरणा

एनडीए का कल बिहार बंद का ऐलान, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी आगबबूला
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 11:09 PM IST
1.किसने शुरू किया बिजनेस?
तमिलनाडु के छोटे से गांव के रहने वाले विजय सुब्रमण्यम ने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया है. लेकिन उनकी मेहनत खराब नहीं गई और उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है.
2.28000 में शुरू किया ये बिजनेस
विजय सुब्रमण्यम ने सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये में व्यापार शुरू किया था. उन्होंने कपड़े और रसोई का सामान बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी फायदा हो गया. उसके बाद उनके बिजनेस ने कामयाबी हासिल की और फिर उन्होंने अपने फर्नीचर ब्रांड रॉयलओक फर्नीचर को करोड़ों तक पहुंचा दिया.
3.कब शुरू किया था बिजनेस?
विजय सुब्रमण्यम साल 1999 में बेंगलुरु गए थे और वहां फर्नीचर बाजार को अच्छे से नापा. उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान को किराए पर लिया. फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपनी दुकान बढ़ाई. उसके बाद साल 2007 में उन्होंने चीन से फर्नीचर इम्पोर्ट की शुरुआत की. साल 2010 में विजय ने उन्होंने अपना पहला रॉयलओक के नाम से ब्रांड चालू किया. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनका बिजनेस करोड़ों रुपये का टर्नओवर करता है.
4.साइकल पर बेची चाय और करनी पड़ी 1500 की नौकरी
विजय सुब्रमण्यम ने बचपन से ही काफी संघर्ष किया है. उन्होंने अपनी मां से 5,000 रुपये लेकर साइकल पर चाय भी बेची है. उसके बाद विजय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचना का काम मिला, जिसकी सैलरी सिर्फ 1500 रुपये थी. फिर उन्होंने एक एग्जीबिशन में 28,000 रुपये में स्टॉल खरीदा. इसके लिए उन्होंने अपनी स्कूटर बेची और दोस्त से पैसे लिए थे.
5.करोड़ों का बनाया साम्राज्य
साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान विजय ने ऑनलाइन बिक्री शुरू की थी. उसके बाद रॉयलओक ने 50 बढ़ाकर 100 से ज्यादा आउटलेट्स खोल दिए. आज के समय पर 150 से ज्यादा रिटेल स्टोर भी हैं. कम से कम 2000 से भी ज्यादा लोग वहां काम करते हैं. विजय का ये ब्रांड करोड़ों रुपये का टर्नओवर करता है.