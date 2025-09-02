FacebookTwitterYoutubeInstagram
एनडीए का कल बिहार बंद का ऐलान, पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी आगबबूला

Parivartini Ekadashi Vrat 2025: आज परिवर्तिनी एकादशी पर करें विष्णु भगवान की पूजा, दूर होंगी विवाह में आ रही बाधाएं

चेन्नई हवाई अड्डे पर NCB की छापेमारी, चॉकलेट में तस्करी हो रही 6 किलोग्राम कोकीन जब्त, 4 गिरफ्तार

28,000 से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर; आपको भी इस कहानी से मिलेगी प्रेरणा

Weather Update: दिल्ली-NCR में भारी बारिश का रेड अलर्ट, नोएडा-गाजियाबाद में स्कूल बंद, जानें अन्य शहरों का हाल

Test करियर के अपने 100वें मैच में पंजा खोलने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!

Rashifal 3 September 2025: कन्या और तुला वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Test में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, एक के नाम 600+ रन बनाने का कमाल

एशिया कप टी20 में सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली 5 जोड़ियां, देखें किस नंबर पर हैं भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी

बिजनेस

28,000 से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर; आपको भी इस कहानी से मिलेगी प्रेरणा

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो अपनी लाइफ में एक-एक रुपये के लिए तरसते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने काफी हार नहीं मानी है और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. इस कहानी से आपको भी प्रेरणा मिलने वाली है.

मोहम्मद साबिर | Sep 02, 2025, 11:09 PM IST

1.किसने शुरू किया बिजनेस?

किसने शुरू किया बिजनेस?
1

तमिलनाडु के छोटे से गांव के रहने वाले विजय सुब्रमण्यम ने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया है. लेकिन उनकी मेहनत खराब नहीं गई और उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है. 
 

2.28000 में शुरू किया ये बिजनेस

28000 में शुरू किया ये बिजनेस
2

विजय सुब्रमण्यम ने सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये में व्यापार शुरू किया था. उन्होंने कपड़े और रसोई का सामान बेचना शुरू किया, जिससे उन्हें काफी फायदा हो गया. उसके बाद उनके बिजनेस ने कामयाबी हासिल की और फिर उन्होंने अपने फर्नीचर ब्रांड रॉयलओक फर्नीचर को करोड़ों तक पहुंचा दिया. 
 

3.कब शुरू किया था बिजनेस?

कब शुरू किया था बिजनेस?
3

विजय सुब्रमण्यम साल 1999 में बेंगलुरु गए थे और वहां फर्नीचर बाजार को अच्छे से नापा. उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान को किराए पर लिया. फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपनी दुकान बढ़ाई. उसके बाद साल 2007 में उन्होंने चीन से फर्नीचर इम्‍पोर्ट की शुरुआत की. साल 2010 में विजय ने उन्होंने अपना पहला रॉयलओक के नाम से ब्रांड चालू किया. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनका बिजनेस करोड़ों रुपये का टर्नओवर करता है. 
 

4.साइकल पर बेची चाय और करनी पड़ी 1500 की नौकरी

साइकल पर बेची चाय और करनी पड़ी 1500 की नौकरी
4

विजय सुब्रमण्यम ने बचपन से ही काफी संघर्ष किया है. उन्होंने अपनी मां से 5,000 रुपये लेकर साइकल पर चाय भी बेची है. उसके बाद विजय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में क्रेडिट कार्ड बेचना का काम मिला, जिसकी सैलरी सिर्फ 1500 रुपये थी. फिर उन्होंने एक एग्‍जीबिशन में 28,000 रुपये में स्टॉल खरीदा. इसके लिए उन्होंने अपनी स्कूटर बेची और दोस्त से पैसे लिए थे. 
 

5.करोड़ों का बनाया साम्राज्य

करोड़ों का बनाया साम्राज्य
5

साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान विजय ने ऑनलाइन बिक्री शुरू की थी. उसके बाद रॉयलओक ने 50 बढ़ाकर 100 से ज्यादा आउटलेट्स खोल दिए. आज के समय पर 150 से ज्यादा रिटेल स्टोर भी हैं. कम से कम 2000 से भी ज्यादा लोग वहां काम करते हैं. विजय का ये ब्रांड करोड़ों रुपये का टर्नओवर करता है. 
 

