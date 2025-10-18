दो बार बिजनेस में हाथ लगी निराशा, लेकिन फिर भी नहीं मानी हार; आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 18, 2025, 07:23 PM IST
1.सिर्फ तीन साल में खड़ी की करोड़ों की कंपनी
दिल्ली के एक व्यवसायिक परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा अपनी लाइफ में कई बार असफल हुए है. लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है और आगे बढ़ने के लिए एख अलग रास्ता निकालने की कोशिश की है. आज नीरज ने अपनी कड़ी मेहनत से करोड़ों की कंपनी बना दी है.
2.दो बार बिजनेस में हुए असफल
नीरज चोपड़ा ने सबस पहले रियल स्टेट का काम शुरू किया था. लेकिन इस काम में उन्हें निराशा हाथ आई. उसके बाद उन्होंने पावर बैंक का बिजनेस शुरू किया. लेकिन दोनों ही काम में उन्हें नुकसान ही हुआ था. लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी.
3.फिर शुरू किया ये काम
दो बार बिजनेस में असफल होने के बाद उन्होंने साल 2020 में Zobox नाम से एक कंपनी की नींव रखी. शुरुआत में उन्होंने 6 से 7 लोगों से काम शुरू किया. फिर इस बिजनेस में नीरज की किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने करोड़ों की कंपनी बना डाली. नीरज ने इस काम में 50 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था.
4.क्या करती है उनकी ये कंपनी?
नीरज की कंपनी का Zobiz से एक ऐप भी है, जिसपर वो थोक के भाव फोन खरीदते हैं और फिर उसे ठीक करके बेजते हैं. इसके अलावा उनकी कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी फोन बेचती है. अब उनके पास 70 लोगों की टीम है.
5.3 साल में बनाया करोड़ों का साम्राज्य
नीरज चोपड़ा ने अपनी कड़ी मेहनत और हार न मानने वाली साहस के साथ तीसरी बार बिजनेस किया और सिर्फ 3 सालों में उन्हें तरक्की भी मिल गई. उनकी कंपनी आज 20 करोड़ की कंपनी बन गई है.