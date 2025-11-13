नौकरी पर लात मारकर 3 लाख में शुरू किया ये बिजनेस, आज बना डाली 2.4 करोड़ की कंपनी

4 . बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट किसानों से की लेन-देन

सैयद फराज की कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सीधी किसान से लेन-देन है. उनकी टीम ने 2500 से अधिक मखाना किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. 70 प्रतिशत किसानों ने मखाना की खेती छोड़ दी थी. लेकिन अब करीब 80 प्रतिशत इसकी खेती करते हैं. फराज ने किसानों से बातचीत करके बिचौलियों को हटा दिया. क्योंकि बिचौलिया की वजह से किसानों के कम रकम मिलती थी.

