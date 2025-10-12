28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 12, 2025, 07:15 PM IST
1.28000 की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
ओडिशा में गंजाम जिले के गांव कुकुडाहांडी के रहने वाले सुरेंद्र नाथ ने अपना जमा-जमाया करियर छोड़ दिया है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया. कहते हैं न जो जितना बड़ा रिस्क लेगा, उसका उतना बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. उसी में सुरेंद्र ने भी ये कर दिखाया और करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.
2.6 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस
साल 2017 में सुरेंद्र नाथ ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी सारी जमा-पूंजी लगा दी और अफना काम शुरू कर दिया. उन्होंने 6 लाख रुपये से वैशाली डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी. इस कारोबार ने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया.
3.क्या करते थे सुरेंद्र?
सुरेंद्र नाथ ने भुवनेश्वर के सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है. उसके बाद उन्होंने 2013 में एक्साइड इंडस्ट्रीज के क्वालिटी डिवीजन में नौकरी की हुई है. हालांकि उन्होंने सुरेंद्र ने इंजीनियरिंग का जमा-जमाया काम छोड़कर रिस्क लिया था.
4.बिजनेस ने पकड़ी रफ्तार
वैशाली डेयरी प्राइवेट लिमिटेड ने तेजी से रफ्तार पकड़ लिया. सुरेंद्र अपनी डेयरी में 2,000 लीटर दूध की क्षमता पर काम कर रही है. इसके लिए 250 किसान रोज दूध लेकर आते हैं. फिर सुरेंद्र की कड़ी मेहनत से उनकी डायरी ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और सिर्फ 2 साल में दो करोड़ की कंपनी बना दी.
5.बनाया करोड़ों का साम्राज्य
सुरेंद्र नाथ की कंपनी ने केवल 8 साल के अंदर ही करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. उनकी कंपनी आज 4 करोड़ों रुपये का टर्नओवर कर रही है. आने वाले सालों में इसकी तेजी से बढोतरी की उम्मीद है.