FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MCD की 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव, AAP ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की | बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थमा गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज

Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

HomePhotos

बिजनेस

नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस

जमी-जमाई नौकरी पर लात मारकर बिजनेस का रिस्क हर कोई नहीं लेता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले है, जिसने नौकरी छोड़ अपना बिजनेस शुरू किया और आज उनकी कंपनी 2700 करोड़ का कारोबार कर रही है.

मोहम्मद साबिर | Nov 09, 2025, 05:54 PM IST

1.नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
1

केरल के गांव कोलायिल के रहने वाले सुधीर के ने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया था. उनका ये रिस्क सफल साबित हुआ और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है. 
 

Advertisement

2.1000 रुपये थी सैलरी

1000 रुपये थी सैलरी
2

सुधीर के ने साल 1993 में अरेबी शिपिंग कंपनी में 1000 रुपये में नौकरी शुरू की थी. उन्हें एंट्री-लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली थी. लेकिन बाद में सुधीर कोच्चि चले गए थे. वहां उन्होंने दूसरी कंपनी में नौकरी की. 
 

3.कब रखी बिजनेस की नींव?

कब रखी बिजनेस की नींव?
3

सुधीर ने साल 2014 में नेवियो शिपिंग (Navio Shipping Pvt. Ltd) नाम से अपने बिजनेस की नींव रखी थी. उनकी कंपनी दुनिया के कोने-कोने में कार्गो और फ्रेट सेवाएं देती है. टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, मेटल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक समेत कई प्रकार के कार्गो करती है. यूएई के अलावा ओमान, सिंगापुर, मलेशिया, स्पेन, चीन, थाईलैंड, जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और इटली में उनके ऑफिस है. 
 

4.1 करोड़ से शुरू किया था कारोबार

1 करोड़ से शुरू किया था कारोबार
4

सुधीर को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए पहले निवेशक का समर्थन मिल गया था. उन्होंने सुधीर को 1 करोड़ रुपये दिए थे. अब सुधीर उन्हें भगवान की तरह मानते हैं. सुधीर की कंपनी समुद्र, वायु और सड़क मार्ग से सामान कार्गो करती है. 
 

TRENDING NOW

5.करोड़ों की बनाई कंपनी

करोड़ों की बनाई कंपनी
5

सुधीर के ने चंद सालों में अपनी कंपनी को करोड़ों तक पहुंचा दिया. आज उनकी कंपनी 2700 करोड़ों का कारोबार बार कर रही है. उनके कंपनी में 500 से अधिक लोग काम भी करते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Asim Munir: जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
जनरल आसिम मुनीर बन जाएंगे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स, PM से भी ज्यादा होगा पावर, संविधान में बड़ा संशोधन
RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात
RSS में मुस्लिम शामिल हो सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कह दी बड़ी बात
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के पुराने ‘टप्पू’ भव्य गांधी करेंगे शो में वापसी? 8 साल बाद एक्टर ने खुद दिया जवाब
25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 
25 November Ayodhya Event: 25 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
ये हैं एशिया के 10 सबसे खुशहाल देश, जानिए किस देश को मिला 'Capital of Happiness' का ताज
Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
Second Hand Bike खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? जानिए किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी
नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस
नौकरी पर मारी लात तो चमक गई किस्मत, अब बनाया 2700 करोड़ का बिजनेस
एग्जाम की टेंशन को कहो बाय-बाय, AI के इन 7 ट्रिक्स से पढ़ाई होगी सुपर स्मार्ट
एग्जाम की टेंशन को कहो बाय-बाय, AI के इन 7 ट्रिक्स से पढ़ाई होगी सुपर स्मार्ट
Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट 
Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE