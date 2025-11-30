5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 08:20 PM IST
1.5000 से शुरू किया बिजनेस
जोधपुर के श्रवण डागा ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर सिर्फ 5000 रुपये में कारोबार शुरू किया था. उनका खानदानी बिजनेस लोहे और स्टील का था. अगर वो उसी में जाते, तो बिना कुछ किए ही लाखों-करोड़ों के मालिक बन जाते. लेकिन उन्होंने कुछ नया करने की ललक थी, जिसके कारण वो अपने फैमिली बिजनेस से दूर गए और अपना अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया है.
2.23 साल की उम्र में शुरू किया अपना कारोबार
श्रवण डागा ने साल 2007 में सिर्फ 23 साल की उम्र में 5000 रुपये निवेश करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद की शुरुआत की. एक छोटी सी 600 वर्ग फीट की वर्कशॉप से श्रवण ने अपने कारोबार की नींव रखी थी. आज उनकी कंपनी 15000 वर्ग मीटर में फैली हुई है.
3.श्रवण के आगे कोरोना ने भी मानी हार
एक समय ऐसा आया, जब श्रवण के सामने कोरोना महामारी की सबसे बड़ी चुनौती थी और पूरी दुनिया उसके आगे बेबस थी. लेकिन श्रवण के आगे महामारी भी फेल हो गई. इस दौरान उनकी आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग काफी तेजी से बढ़ गई. मांग इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कच्चे माल की खरीद को चार गुना बढ़ा दिया था.
4.आज कंपनी में 150 से ज्यादा बनते हैं उत्पाद
श्रवण की कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद में 170 उत्पादों का पोर्टफोलियो बना लिया है. एलोवेरा जूस से लेकर हर्बल पाउडर, हर्बल टैबलेट और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स की भी मार्केट में मांग हैं. श्रवण ने सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि दो कंपनियों के लिए थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी काम किया है.
5.आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
साल 2007 में श्रवण ने अपने बिजनेस की नींव रखी थी और फिर देखते ही देखते उनके बिजनेस पूरे भारत में अपनी पकड़ बना लिया. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ रुपये पहुंच गई है. श्रवण की इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं कि आपके सामने कितनी भी चुनौती क्यों न हो. लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए.