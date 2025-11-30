FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पालघर में केमिकल गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट

HomePhotos

बिजनेस

5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

आज हम एक ऐसी कहानी लेकर हैं, जिसने सिर्फ 5000 रुपये लगाकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है. इस शख्स ने खानदानी बिजनेस छोड़कर अपना कारोबार करना का सोचा और उसे बुलंदियों तक पहुंचाया. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 30, 2025, 08:20 PM IST

1.5000 से शुरू किया बिजनेस

5000 से शुरू किया बिजनेस
1

जोधपुर के श्रवण डागा ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर सिर्फ 5000 रुपये में कारोबार शुरू किया था. उनका खानदानी बिजनेस लोहे और स्टील का था. अगर वो उसी में जाते, तो बिना कुछ किए ही लाखों-करोड़ों के मालिक बन जाते. लेकिन उन्होंने कुछ नया करने की ललक थी, जिसके कारण वो अपने फैमिली बिजनेस से दूर गए और अपना अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया है. 
 

Advertisement

2.23 साल की उम्र में शुरू किया अपना कारोबार

23 साल की उम्र में शुरू किया अपना कारोबार
2

श्रवण डागा ने साल 2007 में सिर्फ 23 साल की उम्र में 5000 रुपये निवेश करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया. उन्होंने कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद की शुरुआत की. एक छोटी सी 600 वर्ग फीट की वर्कशॉप से श्रवण ने अपने कारोबार की नींव रखी थी. आज उनकी कंपनी 15000 वर्ग मीटर में फैली हुई है. 
 

3.श्रवण के आगे कोरोना ने भी मानी हार

श्रवण के आगे कोरोना ने भी मानी हार
3

एक समय ऐसा आया, जब श्रवण के सामने कोरोना महामारी की सबसे बड़ी चुनौती थी और पूरी दुनिया उसके आगे बेबस थी. लेकिन श्रवण के आगे महामारी भी फेल हो गई. इस दौरान उनकी आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग काफी तेजी से बढ़ गई. मांग इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने कच्चे माल की खरीद को चार गुना बढ़ा दिया था. 
 

4.आज कंपनी में 150 से ज्यादा बनते हैं उत्पाद

आज कंपनी में 150 से ज्यादा बनते हैं उत्पाद
4

श्रवण की कृष्णा हर्बल एंड आयुर्वेद में 170 उत्पादों का पोर्टफोलियो बना लिया है. एलोवेरा जूस से लेकर हर्बल पाउडर, हर्बल टैबलेट और यहां तक कि कॉस्मेटिक्स की भी मार्केट में मांग हैं. श्रवण ने सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि दो कंपनियों के लिए थर्ड-पार्टी मैन्युफैक्चरर के तौर पर भी काम किया है. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य

आज बना डाला करोड़ों का साम्राज्य
5

साल 2007 में श्रवण ने अपने बिजनेस की नींव रखी थी और फिर देखते ही देखते उनके बिजनेस पूरे भारत में अपनी पकड़ बना लिया. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ रुपये पहुंच गई है. श्रवण की इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं कि आपके सामने कितनी भी चुनौती क्यों न हो. लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
भारत का सबसे ताकतवर सरकारी अफसर, जिसे माना जाता है प्रधानमंत्री का राइट हैंड
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
Bike Service: सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक? जानिए कहां से बाइक की सर्विसिंग कराना है बेस्ट
Virat Kohli Records: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोहली ने बनाया 'विराट' रिकॉर्ड, सचिन-पोंटिंग को छोड़ा पीछे
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट 
Baby Boy Names: महाभारत के योद्धाओं से इंस्पायर्ड है बच्चों के ये यूनिक नाम, यहां देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
क्या आप जानते हैं पूजा के समय कब बजानी चाहिए घंटी, जानें समय से लेकर नहीं करनी चाहिए कौन सी गलती
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
शनिवार को इस शुभ योग में शुरू करें नया काम, सूर्य और शनिवार की उपासना और कृपा से मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement