5000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, अब बनाया 70 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

1 . 5000 से शुरू किया बिजनेस

जोधपुर के श्रवण डागा ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर सिर्फ 5000 रुपये में कारोबार शुरू किया था. उनका खानदानी बिजनेस लोहे और स्टील का था. अगर वो उसी में जाते, तो बिना कुछ किए ही लाखों-करोड़ों के मालिक बन जाते. लेकिन उन्होंने कुछ नया करने की ललक थी, जिसके कारण वो अपने फैमिली बिजनेस से दूर गए और अपना अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया है.

