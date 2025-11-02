पाकिस्तान से भारत आकर शुरू किया बिजनेस, अब 50 देशों में हैं कारोबार; आज बनाई 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2025, 04:14 PM IST
1.पाकिस्ता से आकर भारत में किया कारोबार
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जन्मे श्रवण कुमार ने भारत में आकर कारोबार किया और करोड़ों का साम्राज्य बना डाला. उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पाकिस्तान से की. लेकिन 1971 युद्ध के बाद वो भारत आ गए. फिर उन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपना काम स्टार्ट किया था.
2.महेश एग्रो इंडस्ट्री की रखी नींव
रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रवण कुमार ने साल 2001 में महेश एग्रो इंडस्ट्री की नींव रखी थी. शुरू में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी.
3.50 देशों में है कारोबार
श्रवण कुमार ने अपनी कंपनी को दुनियाभर में फैला दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, आज वो 50 देशों में अपना कारोबार कर रहे हैं. जर्मनी, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, जापान समेत 50 देशों में उनका कारोबार पहुंच गया है.
4.किसान, इंजीनियर और मार्केटिंग स्टाफ
श्रवण कुमार ने अपने बिजनेस के जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है. उनकी कंपनी में किसान, मजदूर, इंजीनियर और मार्केटिंग स्टाफ शामिल है, जो उनकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं.
5.250 करोड़ की बनाई कंपनी
श्रवण कुमार की कंपनी महेश एग्रो इंडस्ट्री ने देखते ही देखते आसमान छू लिया और करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. उनकी कंपनी आज 250 करोड़ का कारोबार कर रही है.