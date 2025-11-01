FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बिजनेस

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

आज के समय में लोग अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहते हैं. कई लोगों को नौकरी मिल जाती है और वो अपनी लाइफ सेट समझते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने नौकरी पर लात मार दी है और अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज करोडों की साम्राज्य बना दिया है.

मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 07:46 PM IST

1.नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस
1

ओडिशा के मयूरभंज जिले के रहने वाले शिशिर कुमार जेना ने कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़ दी है और अपना काम करने की ठान ली. उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा ली और अपना बिजसेस स्टार्ट किया. फिर देखते ही देखते उन्होंने करोड़ों का साम्राज्य बना डाला. 
 

Advertisement

2.इस नाम से शुरू किया वेंचर

इस नाम से शुरू किया वेंचर
2

शिशिर कुमार जेना ने 2008 में एमबीए की डिग्री पूरी की थी. फिर चार साल तक नौकरी की. लेकिन साल 2012 में उन्होंने आर्ट गोदाम नाम से एक वेंचर शुरू किया. उन्होंने अपने इस बिजनेस को कड़ी मेहनत से करोड़ों की कंपनी बना डाली. 
 

3.बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी

बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी
3

शिशिर कुमार जेना ने प्लास्टिक की बोतलों, नारियल के खोल और कागज जैसे कबाड़ का इस्‍तेमाल सजावटी सामान बनाना शुरू किया. उन्होंने एक साल तक संघर्ष करना पड़ा. लेकिन फिर दो-तीन साल में उनकी लाखों की कमाई होने लगी. आर्ट गोदाम के लिए शिशिर ने एक भी रुपया नहीं लगाया और बिना पैसे लगाए करोड़ों की कमाई कर ली. 
 

4.शिशिर की कंपनी में क्या होता है काम?

शिशिर की कंपनी में क्या होता है काम?
4

शिशिर जेना ने प्लास्टिक की बोतलों, नारियल के खोल और कागज जैसे कबाड़ से सजावटी समान बना डाला. उन्होंने अपने बपचन में अपने पिता को कैनवास पर पेंटिंग करते देखा और फिर ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग सीखी. 
 

5.आज करोड़ों का है टर्नओवर

आज करोड़ों का है टर्नओवर
5

शिशिर जेना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने वेंचर को करोड़ों तक पहुंचा दिया है. उनका सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये है. लेकिन चंद सालों में उनके वेंचर का टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा. 
 

