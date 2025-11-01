नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

3 . बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी

शिशिर कुमार जेना ने प्लास्टिक की बोतलों, नारियल के खोल और कागज जैसे कबाड़ का इस्‍तेमाल सजावटी सामान बनाना शुरू किया. उन्होंने एक साल तक संघर्ष करना पड़ा. लेकिन फिर दो-तीन साल में उनकी लाखों की कमाई होने लगी. आर्ट गोदाम के लिए शिशिर ने एक भी रुपया नहीं लगाया और बिना पैसे लगाए करोड़ों की कमाई कर ली.

