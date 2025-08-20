11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, फिर दो साल में की 70 लाख रुपये की कमाई; आप भी ले सकते हैं आइडिया

Baby Girl Names: बेटी के लिए A अक्षर से रखना है नाम, यहां देखें मीनिंगफुल प्यारे नाम की लिस्ट
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Aug 20, 2025, 11:47 PM IST
1.अपने दम पर महिला बनीं लखपति
झारखंड की रहने वाली शिल्पी सिन्हा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. नौकरी की चक्कर में अपने गांव-घर को छोड़कर शहर गईं और वहां उन्हें आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था. आज वो एक कंपनी की मालिक हैं.
2.सिर्फ 11,000 रुपये में शुरू किया बिजनेस
शिल्पी सिन्हा ने साल 2012 में बेंगलुरु गई थीं, जहां उन्हें काफी मिलावटी दूध मिला. शिल्पी तब ज्यादा हैरान हुई, जब उन्होंने फूड़ सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के सर्वे कहा गया कि हर तीन में से दो व्यक्ति पैक्ड दूध का इस्तेमाल करते हैं. फिर उन्हें आइडिया आया और उन्होंने मात्रा 11,000 रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया.
3.शिल्पा की कंपना का क्या है नाम?
शिल्पा सिन्हा ने 11 हजार रुपये में शुद्ध दूध का स्टार्टअप शुरू किया था. उन्होंने अपना कंपनी का नाम मिल्क इंडिया कंपनी रखा था. आज उन्होंने करोड़ों रुपये का साम्राज्य बना दिया है.
4.कब शुरू की थी शिल्पा ने कंपनी?
शिल्पा सिन्हा ने साल 2018 में बेंगलुरु के सरजापुर में मिल्क इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी. उनकी ये कंपनी आम डेयरी स्टार्ट-अप से काफी अलग है. शिल्पा की कंपनी में शुद्ध गाय का दूध बेचती हैं. शिल्पा ने शुरुआती दो सालों में ही 70 लाख रुये का रिवेन्यू कर लिया.
5.21 गांवों में की कंपनी की स्थापना
27 वर्षीय शिल्पा ने मिलावटी दूध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अपनी कंपनी के जरिए लोगों को इस केमिकल दूध को दूर करने का टारगेट कर लिया था. उसके बाद शिल्पा ने कर्नाटक और तमिलनाडू के 21 गावों में गईं और वहां किसानों से मुलाकात की. फिर अपना बिजनेस चारों तरफ फैला दिया.