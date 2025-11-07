पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य

1 . पिता थे बिमार फिर भी लिया नौकरी छोड़ने का फैसला

1

ओडिशा के सत्यव्रत मुनि की लाइफ तब बदल गई है, जब कोरोना महामारी से पूरा भारत डरा हुआ था. तब उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया था. उस समय ये फैसला उनकी पूरी जिंदगी खराब कर देता. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और रिस्क लेकर करोड़ों का साम्राज्य बना डाला. हैरान करने वाली बात ये है कि उनके पिता भी हैरान थे.

