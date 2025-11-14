16 साल की उम्र स्कूल छोड़कर बिजनेस की दुनिया में रखा कदम, बना दी 2300 करोड़ की कंपनी

2 . पिता-चाचा दो बार हुए कारोबार में फेल

सतीश कुमार के पिता और चाचा ने एक छोटी पावर लूम यूनिट का बिजनेस किया. लेकिन तीन साल बाद उन्हें बंद करना पड़ा. उसके बाद दोनों ने दूध का बिजनेस स्टार्ट किया और 3000 लीटर प्रतिदिन बेच देते थे. लेकिन फिर उनके चाचा साल 1990 में गुजर गए और 1992 में ये बिजनेस भी ठप हो गया. उसके बाद सतीश ने कारोबार थाम लिया.

