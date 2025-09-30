50,000 से शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बनाया 7 करोड़ों का साम्राज्य; इस महिला ने कभी नहीं मानी हार

4 . आज है 7 करोड़ का साम्राज्य

4

रिद्धी शर्मा ने जब बेबीऑर्गेनो की शुरुआत की थी, तो उन्हें 6 महीनों सिर्फ 10,000 रुपये महीने का रेवेन्यू आया था. उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटीं. फिर 2022-23 में उनका रेवेन्यू 2 करोड़ हो गया था. वहीं आज के समय में उनका रेवेन्यू 7 करोड़ रुपये का है. उनकी बिक्री 90 प्रतिशत उनकी वेबसाइट से होती है, जबकि 10 प्रतिशक फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है.

