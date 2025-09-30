50,000 से शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बनाया 7 करोड़ों का साम्राज्य; इस महिला ने कभी नहीं मानी हार

Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बिगड़ी तबियत, अस्पताल में हुए एडमिट, जानें क्या है ताजा अपडेट
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 30, 2025, 11:06 PM IST
1.50,000 में इस महिला ने शुरु किया बिजनेस
गुजरात के जामनगर शहर की रहनी वाली रिद्धि शर्मा की ये कहानी आपके लिए प्रेरणा बन सकती है. उन्होंने सिर्फ 50000 रुपये में बिजनेस शुरू किया था. साल 2011 उन्होंने अपना साम्राज्य बनाने की ठानी थी.
2.इस ब्रांड से रखी नींव
रिद्धी शर्मा ने सबसे पहले साल 2011 में वेबपिक्सल टेक्नोलॉजीज नाम से अपनी ब्रांड की नींव रखी थी. लेकिन उसके बाद 2020 में उन्होंने बेबीऑर्गेनो नाम का ब्रांड शुरू किया. रिद्धि ने ये बिजनेस 2 लाख रुपये में शुरू किया था.
3.दोनों कंपनियों को बनाया सफल
रिद्धी शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत और दिन रात एक करने के बाद वेबपिक्सल टेक्नोलॉजीज और बेबीऑर्गेनो दोनों ही कंपनी सफलतापूर्वक चला रही हैं. उनकी कंपनियों में कई दर्जन लोग काम भी करते हैं. एक छोटे से शहर से रिद्धी ने बड़ी सफलता हासिल की है.
4.आज है 7 करोड़ का साम्राज्य
रिद्धी शर्मा ने जब बेबीऑर्गेनो की शुरुआत की थी, तो उन्हें 6 महीनों सिर्फ 10,000 रुपये महीने का रेवेन्यू आया था. उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटीं. फिर 2022-23 में उनका रेवेन्यू 2 करोड़ हो गया था. वहीं आज के समय में उनका रेवेन्यू 7 करोड़ रुपये का है. उनकी बिक्री 90 प्रतिशत उनकी वेबसाइट से होती है, जबकि 10 प्रतिशक फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है.
5.किस चीज की कंपनी है बेबीऑर्गेनो?
रिद्धी की कंपनी बेबीऑर्गेनो एक आयुर्वेदिक हेल्थ और वेलनेस ब्रांड है. उनकी कंपनी में आयुर्वेदिक उबटन और तेल बनता है. उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत हींग रोल-ऑन जैसे उत्पादों से की थी. उनकी कंपनी में अब सुरक्षित और आयुर्वेदिक उत्पाद बनते हैं.