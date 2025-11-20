दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 20, 2025, 08:59 PM IST
1.दोस्तों से पैसे उधार लेकर शुरू किया बिजनेस
जमशेदपुर की रहने ऋचा ने अपने दोस्तों और मां से पैसे उधार लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उसे करोड़ों तक पहुंचाया है. उन्होंने साल 2007 में नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पीजी डिप्लोमा हुआ है. उसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री भी हासिल की.
2.बिजनेस से पहले नौकरी कर लिया एक्सपीरियंस
ऋचा ने अपनी डिग्री हासिल करने के बाद स्पेंसर और एसएपी रिटेल कंसल्टेंसी जैसी कंपनियों में काम किया और वहां उन्होंने विक्टोरिया सीक्रेट की ऑनलाइन सेल पर भी नजर बनाए रखी. उन्होंने वहां से पता किया कि भारतीय महिलाए लॉन्जरी शॉपिंग में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है. उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया.
3.इस नाम से शुरू किया ब्रांड
ऋचा ने साल 2011 में जिवामे (Zivame) नाम से अपनी कंपनी की नींव रखी. हालांकि इसके लिए उन्होंने लगबग 35 लाख रुपये खर्च किए. उनकी कंपनी में महिलाओं के इनरवियर मिलता है. उनके ब्रांड में कई तरह के इनरवियर मौजूद हैं.
4.रतन टाटा से मिला सपोर्ट
ऋचा के ब्रांड जिवामे की लोकप्रियता साल 2015 तक अपने चरम तक पहुंच गई थी. इसे देखते हुए रतन टाटा भी आकर्षित हुए. फिर टाटा ने साल 2015 में इस ब्रांड में इनवेस्ट किया और इस कंपनी में इनवेस्ट करने वाली पहली इन्वेस्टर भी बन गए.
5.बनाया करोड़ों का साम्राज्य
ऋचा का इनरवियर ब्रांड जिवामे को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन करने का भी सोचा और भारत में फिजिकल स्टोर खोले. वहीं ऋचा का बिजनेस अब 1600 करोड़ से अधिक का हो गया है. ऋचा की सफलता इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं कि अगर कोई काम करने की ठान ले, तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है. ऋचा को अपना ब्रांड करोड़ों तक पहुंचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है.