दोस्तों से उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, फिर इस महिला ने बना दी 1600 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

5 . बनाया करोड़ों का साम्राज्य

ऋचा का इनरवियर ब्रांड जिवामे को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन करने का भी सोचा और भारत में फिजिकल स्टोर खोले. वहीं ऋचा का बिजनेस अब 1600 करोड़ से अधिक का हो गया है. ऋचा की सफलता इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं कि अगर कोई काम करने की ठान ले, तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है. ऋचा को अपना ब्रांड करोड़ों तक पहुंचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया है.

