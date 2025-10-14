FacebookTwitterYoutubeInstagram
20 लाख रुपये की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 100 करोड़ का है टर्नओवर

आज के दौर में लोग नौकरी करती है और अगर उनकी सैलरी ठीक-ठाक है, तो वो उसी में लगे रहते हैं. लेकिन आज हम उस शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 20 लाख रुपये की नौकरी छोड़ दी और अफना बिजनेस का प्लान बनाया. आज उन्होंने 100 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया है.

मोहम्मद साबिर | Oct 14, 2025, 11:03 PM IST

1.20 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

20 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
1

कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले रौनक टंडन ने अपने नौकरी छोड़कर बिजनेस का फैसला किया था. साल 2011 में रौनक ने चेन्नई में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब की थी. उनकी सैलरी 9 लाख सालाना से शुरू हुआ था और फिर 20 लाख सालाना पहुंच गई थी. लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ बिजनेस करने का प्लान बना लिया था और नौकरी छोड़ दी थी. 
 

2.2016 में नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस

2016 में नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
2

रौनक टंडन ने साल 2016 में नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनकी फैमिली काफी हैरान हो गई थी. हालांकि उन्होंने 50 लाख रुपये इकठ्ठा किए और फिर बिजनेस की ठान ली. उन्होंने फ्यूचर ट्रक ऑटो मोबाइल लिमिटेड से एक कंपनी शुरू की. 
 

3.क्या करती है उनकी कंपनी?

क्या करती है उनकी कंपनी?
3

रौनक टंडन की कंपनी में सभी भारी वाहनों मसलन ट्रक, बस, डंपर और हाइवा समेत कई वाहनों की डीलरशिप ली. हालांकि उन्होंने शुरुआत में काफी उतार-चढ़ाव देखे. लेकिन कभी हार नहीं मानी. इतना ही नहीं रौनक टंडन का साथ उन्हें उनकी वाइफ इशिता से भी मिला. इशिता एलएलबी, सीएस और एमबीए किए हुए है, जिसका अनुभव उन्होंने अपनी पति के बिजनेस में झोक दिया और उनका हमेशा साथ दिया. 
 

4.यूपी की बनी नंबर-1 कंपनी

यूपी की बनी नंबर-1 कंपनी
4

रौनक और इशिता ने सिर्फ 2.5 साल में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी डीलर बन गए. इता ही नहीं दो साल के अंदर उनकी कंपनी ने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते. अब उनकी कंपनी की डीलरशिप फतेहपुर, फर्रुखाबाद और घाटमपुर तक पहुंच गई है. 
 

TRENDING NOW

5.100 करोड़ की खड़ी की कंपनी

100 करोड़ की खड़ी की कंपनी
5

रौनक और इशिता ने मिलकर कंपनी पर काम किया और कड़ी मेहनत और लगन उनके लिए काम आई. तीन में उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख रुपये कर दिया था. लेकिन फिर देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये का कर दिया है. 
 

