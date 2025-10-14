20 लाख रुपये की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 100 करोड़ का है टर्नओवर

कोटा में Akshara Singh की अदाओं ने लूटी महफिल, लाइव परफॉर्मेंस में इस लुक में आईं नजर, VIDEO
मोहम्मद साबिर | Oct 14, 2025, 11:03 PM IST
1.20 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले रौनक टंडन ने अपने नौकरी छोड़कर बिजनेस का फैसला किया था. साल 2011 में रौनक ने चेन्नई में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब की थी. उनकी सैलरी 9 लाख सालाना से शुरू हुआ था और फिर 20 लाख सालाना पहुंच गई थी. लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ बिजनेस करने का प्लान बना लिया था और नौकरी छोड़ दी थी.
2.2016 में नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
रौनक टंडन ने साल 2016 में नौकरी छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनकी फैमिली काफी हैरान हो गई थी. हालांकि उन्होंने 50 लाख रुपये इकठ्ठा किए और फिर बिजनेस की ठान ली. उन्होंने फ्यूचर ट्रक ऑटो मोबाइल लिमिटेड से एक कंपनी शुरू की.
3.क्या करती है उनकी कंपनी?
रौनक टंडन की कंपनी में सभी भारी वाहनों मसलन ट्रक, बस, डंपर और हाइवा समेत कई वाहनों की डीलरशिप ली. हालांकि उन्होंने शुरुआत में काफी उतार-चढ़ाव देखे. लेकिन कभी हार नहीं मानी. इतना ही नहीं रौनक टंडन का साथ उन्हें उनकी वाइफ इशिता से भी मिला. इशिता एलएलबी, सीएस और एमबीए किए हुए है, जिसका अनुभव उन्होंने अपनी पति के बिजनेस में झोक दिया और उनका हमेशा साथ दिया.
4.यूपी की बनी नंबर-1 कंपनी
रौनक और इशिता ने सिर्फ 2.5 साल में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी डीलर बन गए. इता ही नहीं दो साल के अंदर उनकी कंपनी ने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते. अब उनकी कंपनी की डीलरशिप फतेहपुर, फर्रुखाबाद और घाटमपुर तक पहुंच गई है.
5.100 करोड़ की खड़ी की कंपनी
रौनक और इशिता ने मिलकर कंपनी पर काम किया और कड़ी मेहनत और लगन उनके लिए काम आई. तीन में उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 50 लाख रुपये कर दिया था. लेकिन फिर देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये का कर दिया है.