2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

3 . जामुन से कैसे होता है काम?

आदिवासी महिलाएं उनकी कंपनी से जुड़ी हुई है. राजस्थान क उदयपुर अंचल का आदिवासी इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है. वहां सीताफल, जामुन और आंवला जैसे फलों की खेती होती है. राजेश और उनकी पत्नी पूजा ओझा ने आदिवासी महिलाओं को अपनी कंपनी के साथ जोड़ा और उन्हें रोजगार दिया. आदिवासी महिलाएं जामुन इकठ्ठा करती हैं और जामुन साफ करती हैं. उनकी गुठलियों और पल्प को अलग किया जाता है, जिसे विनेगर, पाउडर और स्ट्रीप समेत कई चीजे तैयार होती हैं.

