2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 08:42 PM IST
1.सिर्फ दो लाख में शुरू किया ये बिजनेस
राजस्थान के उदयपुर के राजेश ओझा ने सिर्फ दो लाख रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने अपने काम में 30 से 35 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर अपने बिजनेस में काम दिया था. अब उनकी कंपनी में 1200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. उनकी कंपनी का नाम Tribalveda है.
2.किस चीज का है राजेश का बिजनेस
राजेश ओझा ने जामुन के प्रोडक्ट बनाए है. जैसे विनेगर, पाउडर और स्ट्रीप समेत कई अलग-अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं. उनके प्रोडक्स मुख्य रूप से शुगर के मरीजों के लिए कारगर है.
3.जामुन से कैसे होता है काम?
आदिवासी महिलाएं उनकी कंपनी से जुड़ी हुई है. राजस्थान क उदयपुर अंचल का आदिवासी इलाका आज भी पिछड़ा हुआ है. वहां सीताफल, जामुन और आंवला जैसे फलों की खेती होती है. राजेश और उनकी पत्नी पूजा ओझा ने आदिवासी महिलाओं को अपनी कंपनी के साथ जोड़ा और उन्हें रोजगार दिया. आदिवासी महिलाएं जामुन इकठ्ठा करती हैं और जामुन साफ करती हैं. उनकी गुठलियों और पल्प को अलग किया जाता है, जिसे विनेगर, पाउडर और स्ट्रीप समेत कई चीजे तैयार होती हैं.
4.1 करोड़ का है टर्नओवर
राजेश ओझा ने साल 2017 में एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से शुरुआत की थी. फिर 2021 में ट्राइबलवेदा कंपनी शुरू किया. उन्होंने ये बिजनेस 2 लाख रुपये में शुरू किया. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है.
5.आदिवासी महिलाओं को दे देते हैं 60 फीसदी मुनाफा
राजेश और पूजा ओझा अपनी कंपनी के कुल मुनाफे में से 60 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी महिलाओं को दे देते हैं. सीजन के दौरान महिलाएं 15,000 रुपये महीना कमा लेती हैं. राजेश 1200 से ज्यादा आदिवासी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. उन्होंने कुल 18 गांवों नें प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रखी है.