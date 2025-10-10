नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना डाला 280 करोड़ का कारोबार

3000 रुपये से शुरू किया था काम, फिर बदल गया प्लान; आज बना डाला 2000 करोड़ का बिजनेस
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Oct 10, 2025, 07:22 PM IST
1.नौकरी को लात मारकर शुरू किया बिजनेस
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक छोटे से शहर भिलाई के रहने वाले राहुल सिंह ने नौकरी को छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसे उन्होंने करोड़ों तक पहुंचा दिया है. उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया और वो रिस्क उनकी सफलता का कारण बना.
2.शुरू किया इको फ्रेंडली बिजनेस
साल 2020 में राहुल सिंह ने 4 करोड़ रुपये की अपनी जमा-पूंजी से कारोबार शुरू किया. उन्होंने अरविंद गणेशन के साथ मलकर EcoSoul Home की स्थापना की. उनकी कंपनी बांस और ताड़ के पत्तों से प्रोडक्ट बनाती है.
3.सरकारी स्कूल से अमेरिका तक का सफर
राहुल सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की हुई है. उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की. सूरत से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर उन्होंने एमबीए भी किया. उसके बाद साल 2008 से 2019 तक अमेरिका में नौकरी की. वहीं उनके साथी को 15 से ज्यादा सालों को मार्केटिंग और सप्लाई में अनुभव है.
4.इस तरह बढ़ाया अपना बिजनेस
राहुल सिंह ने अपनी कंपनी इकोसोल कर्नाटक के तुमकुर में 5,000 वर्ग फीट की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के शुरुआत की थी. उनकी कंपनी में लगभघ 25 लोग काम करते थे. लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की. उनकी कंपनी अपने प्रोडक्ट 11 देशों में 3800 स्टोरों तक पहुंचाया है. वो अब 120 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं.
5.तीन साल में बनाई 280 करोड़ की कंपनी
राहुल सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी कपंनी को करोड़ों तक पहुंचाया है. उन्होंने मेहज 3 साल में अपनी कपंनी का 280 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल कर लिया है.