पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

5 . आज करोड़ों का है टर्नओवर

कामथ ने फल, दूध और चीनी को अपनाया. उन्होंने नकली रंग या फ्लेवर से दूरी बनाई. पहले साल में ही उनकी कमाई 5 लाख पहुंच गई. आज उनकी 20 टन आइसक्रीम रोजाना बिकती है और उनके पास 20 से अधिक फ्लेवर भी हैं. कामथ की नेचुरल्स आइसक्रीम ने साल 2024 तक करोड़ों का साम्राज्य बना डाला था. उनकी कंपनी की कमाई करीब 380 करोड़ रुपये है.

