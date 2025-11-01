FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

पिता बेचते थे फल, लेकिन बेटे ने नहीं मानी कभी हार; आज बना डाली 380 करोड़ की कंपनी

शायद ही कोई ऐसा सोचे कि ठेले पर फल बेचने वाले का लड़का करोड़ों का साम्राज्य बना डालेगा. लेकिन आज के दौर में किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए. इस कहानी से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने की प्रेरणा मिलेगी और आपके जीवन के लिए नई सीख भी बन सकती है.

मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 09:36 PM IST

1.फल बचने वाले का बेटा बना करोड़पति

फल बचने वाले का बेटा बना करोड़पति
1

कर्नाटक के पुत्तूर तालुका के एक छोटे से गांव के रहने वाले रघुनंदन श्रीनिवास कामथ के पिता फल बेचते थे. लेकिन कामथ ने कभी हार नहीं मानी और आज करोड़ों का साम्राज्य बना डाला है. ये कहानी 1984 में एक छोटी सी 200 वर्ग फुट की दुकान से शुरू हुई थी.  
 

2.100 रुपये महीना कमाते थे पिता

100 रुपये महीना कमाते थे पिता
2

कामथ के पिता फल बेचकर सिर्फ 100 रुपये महीना कमाते थे. परिवार में उनके7 भाई बहन थे और एक एकड़ की जमीन पर फल उगाते और बेचते थे. हालांकि वो अच्छे से पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए. सभी भाई बहन ने पांचवीं कक्षा तक एक साथ पढ़ाई की है. 
 

3.14 साल की उम्र में पहुंचे मुंबई

14 साल की उम्र में पहुंचे मुंबई
3

कामथ सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए. जहां से उनकी किस्मत पलटी. कामथ अपने बड़े भाई के साथ काम करने लगे. वहां वो घर की बनी आइसक्रीम बेचते थे. लेकिन वो कुछ अलग बनाना चाहते थे. वो असली फलों को आइसक्रीम मार्केट में लाना चाहते थे. लेकिन उनके भाई ने उनकी बात नहीं मानी. 
 

4.बंटवारा करने के बाद मिली सफलता

बंटवारा करने के बाद मिली सफलता
4

कामथ के परिवार में बंटवारा हो गया. इस बंटवारे में उन्हें 3.5 लाख रुपये मिले थे. साल 1984 में उन्होंने नेचुरल्स शुरू किया. हालांकि उन्होंने शुरू में आइसक्रीम के साथ पाव भाजी भी बेची. लेकिन एक साल बाद उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम पर फोकस किया. 
 

5.आज करोड़ों का है टर्नओवर

आज करोड़ों का है टर्नओवर
5

कामथ ने फल, दूध और चीनी को अपनाया. उन्होंने नकली रंग या फ्लेवर से दूरी बनाई. पहले साल में ही उनकी कमाई 5 लाख पहुंच गई. आज उनकी 20 टन आइसक्रीम रोजाना बिकती है और उनके पास 20 से अधिक फ्लेवर भी हैं. कामथ की नेचुरल्स आइसक्रीम ने साल 2024 तक करोड़ों का साम्राज्य बना डाला था. उनकी कंपनी की कमाई करीब 380 करोड़ रुपये है. 
 

