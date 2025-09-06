नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

5 . पिता की सलाह प्रीतिका के आई काम

5

दिल्ली की रहने वाली प्रीतिका सिंह एक बिजनेस घराने से आती हैं और उनका बचपन से ही बिजनेस में दि लगता था. उन्होंने एक साल तक 22,000 रुपये की सैलरी पर काम किया. फिर 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तब प्रीतिकी की सैलरी 50,000 रुपये थी. फिर प्रीतिका के पिता ने उन्हें बिजनेस की सलाह दी और प्रीतिका के ये बहुत काम आई और उन्होंने मोह नाम से अपना करोड़ों का ब्रांड बना दिया.

