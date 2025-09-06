नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, 26 की उम्र में बना डाला करोड़ों का साम्राज्य; आप भी ले सकते हैं सीख

Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 06, 2025, 09:18 PM IST
1.नौकरी छोड़कर इस महिला ने शुरू किया बिजनेस
दिल्ली की रहने वाली प्रीतिका सिंह ने अपने लाइफ को लेकर काफी बड़ा रिस्क लिया था. उन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया था.
2.कब और किस नाम से शुरू किया बिजनेस?
प्रीतिका सिंह ने साल 2020 में मोह नाम से अपना ब्रांड शुरू किया था. उनका ये ब्रांड एक फर्नीचर ब्रांड है. वहीं 5 साल बाद प्रीतिका ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है.
3.1 महीने में कर दी थी लाखों की सेल
प्रीतिका सिंह ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था, तो उन्होंने पहले ही महीने में 3.5 लाख रुपये की सेल कर दी थी. उसके चार साल बाद उन्होंने 8,000 से अधिक फर्नीचर पीस बेच दिए. वहीं उनका टर्नओवर 3.7 करोड़ रुपये पहुंच गया है.
4.लॉकडाउन का उठाया फायदा
प्रीतिका सिंह ने जब बिजनेस शुरू किया था, तो उसके कुछ महीनों बाद ही लॉकडाउन लग गया. ऐसे में उनके दिमाग में आया कि अब वर्क फ्रॉम होम का चल शुरू हो रहा है, तो लोगों को स्टडी टेबल और डेस्क की जरूरत होगी. तभी उन्होंने WFH नाम से एक सीरीज लॉन्च कर दी.
5.पिता की सलाह प्रीतिका के आई काम
दिल्ली की रहने वाली प्रीतिका सिंह एक बिजनेस घराने से आती हैं और उनका बचपन से ही बिजनेस में दि लगता था. उन्होंने एक साल तक 22,000 रुपये की सैलरी पर काम किया. फिर 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तब प्रीतिकी की सैलरी 50,000 रुपये थी. फिर प्रीतिका के पिता ने उन्हें बिजनेस की सलाह दी और प्रीतिका के ये बहुत काम आई और उन्होंने मोह नाम से अपना करोड़ों का ब्रांड बना दिया.