10 लाख की नौकर को नहीं दी तवज्जो, आज खेती से कमा रहे हैं लाखों; आपके लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी

3 . खेती में हासिल की पूरी जानकारी

3

प्रवीण सांगवान ने नौकरी छोड़ने के बाद सबसे पहले खेती की पूरी जानकारी हासिल की. उन्होंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग ली. उसके बाद 30 बाय 60 की शेड में मशरूम की खेती शुरू की. उन्होंने इस फील्ड के लिए पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी, जिसकी वजह से नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं बची.

