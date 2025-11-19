FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार का होगा शपथ ग्रहण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया

HomePhotos

बिजनेस

2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

उम्मीद पर दुनिया कायम है...आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसने कभी हार नहीं मानी और उसे खुद पर भरोसा था. पैसे उधार लेकर अपना बिजनेस खोला और आज उसे बुलंदियों तक पहुंचा दिया है. आप भी इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि कभी भी आपको अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए.

मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 07:33 PM IST

1.उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस

उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस
1

बिहार के गया के रहने वाले प्रमोद कुमार भदानी ने उधार लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया. वो कहते है न कोई धंधा छोटा नहीं होता. इसी वजह से उन्होंने 2500 रुपये उधार लेकर रेहड़ी लगाना शुरू किया था और आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं. 
 

Advertisement

2.इस चीज का शुरू किया बिजनेस

इस चीज का शुरू किया बिजनेस
2

प्रमोद कुमार भदानी ने 2500 रुपये में पहले रेहड़ी लगाना शुरू किया. फिर कुछ समय बाद ही उनके स्वादिष्ट लड्डू पूरे शहर में मशहूर हो गए. देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ा. प्रमोद ने रेहड़ी से अपनी दुकान तक कर ली थी.
 

3.19 घंटे तक किया काम

19 घंटे तक किया काम
3

प्रमोद कुमार भदानी ने अपने बिजनेस का आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने लगातार 19-19 घंटे काम किया है. रेहड़ी से शुरू करने के बाद प्रमोद ने एक छोटी दुकान की. उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है. हालांकि उन्होंने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की. 
 

4.इन राज्य में फैला बिजनेस

इन राज्य में फैला बिजनेस
4

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रमोद ने अपना बिजनेस अलग-अलग राज्य तक फैला दिया है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कोलकाता में उनके कुल आठ आउटलेट हैं. 
 

TRENDING NOW

5.बनाया करोड़ों का टर्नओवर

बनाया करोड़ों का टर्नओवर
5

प्रमोद कुमार भदानी ने लड्डू के साथ-साथ नमकीन और बेकरी उत्पाद का कारोबार भी शुरू कर दिया. आज उनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये है. प्रमोद की इस संघर्ष कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
मिट्टी से उठकर बनाया करोड़ों का साम्राज्य! आज अरबपति बन गया किसान का बेटा, पढ़ें ललित केशरे की सक्सेस स्टोरी
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
U19 World Cup 2026 Schedule: ICC ने अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच!
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
जानें क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा नए थिएटर कमांड स्थापित करने का मकसद?
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Dhurandhar: रहमान डकैत से लेकर इलियास कश्मीरी तक... धुरंधर के इन 5 किरदारों में दिखे असली चेहरे
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
Arjun Tendulkar Salary: IPL 2026 में कितनी होगी अर्जुन तेंदुलकर की सैलरी? जानें क्यों सचिन तेंदुलकर के बेटे को MI ने LSG से ट्रेड किया
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
तान्या मित्तल से लेकर गौरव खन्ना तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
8th Pay Commission से जुड़ी टॉप 5 अपडेट, जो हर सरकारी कर्मचारी को पता होने चाहिए
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE