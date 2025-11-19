2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

3 . 19 घंटे तक किया काम

प्रमोद कुमार भदानी ने अपने बिजनेस का आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने लगातार 19-19 घंटे काम किया है. रेहड़ी से शुरू करने के बाद प्रमोद ने एक छोटी दुकान की. उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है. हालांकि उन्होंने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की.

