2500 उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना डाली 8 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 07:33 PM IST
1.उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस
बिहार के गया के रहने वाले प्रमोद कुमार भदानी ने उधार लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया. वो कहते है न कोई धंधा छोटा नहीं होता. इसी वजह से उन्होंने 2500 रुपये उधार लेकर रेहड़ी लगाना शुरू किया था और आज वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं.
2.इस चीज का शुरू किया बिजनेस
प्रमोद कुमार भदानी ने 2500 रुपये में पहले रेहड़ी लगाना शुरू किया. फिर कुछ समय बाद ही उनके स्वादिष्ट लड्डू पूरे शहर में मशहूर हो गए. देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ा. प्रमोद ने रेहड़ी से अपनी दुकान तक कर ली थी.
3.19 घंटे तक किया काम
प्रमोद कुमार भदानी ने अपने बिजनेस का आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने लगातार 19-19 घंटे काम किया है. रेहड़ी से शुरू करने के बाद प्रमोद ने एक छोटी दुकान की. उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता है. हालांकि उन्होंने अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की.
4.इन राज्य में फैला बिजनेस
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रमोद ने अपना बिजनेस अलग-अलग राज्य तक फैला दिया है. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कोलकाता में उनके कुल आठ आउटलेट हैं.
5.बनाया करोड़ों का टर्नओवर
प्रमोद कुमार भदानी ने लड्डू के साथ-साथ नमकीन और बेकरी उत्पाद का कारोबार भी शुरू कर दिया. आज उनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपये है. प्रमोद की इस संघर्ष कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.