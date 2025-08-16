Twitter
बिजनेस

पाकिस्तान से आए भारत, फिर बना दिया 600 करोड़ का बिजनेस; ठेले से की थी शुरुआत

आज हम आपको ऐसे दो भाईयों के बारे में बताने जा रहा है, जो पाकिस्तान से भारत आए थे और फिर इंडिया में 600 करोड़ रुपये का बिजनेश खड़ा कर दिया. आप भी इस कहाने से प्रेरणा ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि ये दो भाई कब और कहां से आए थे और इनकी पूरी जानकारी क्या है.

मोहम्मद साबिर | Aug 16, 2025, 09:46 PM IST

1.पाकिस्तान से आए भारत

पाकिस्तान से आए भारत
1

आज हम कथूरिया परिवार की बात करने जा रहे हैं, जो परिवार देश के आजाद से पहले पाकिस्तान के मुल्तान शहर में रहता था. विभाजन के बाद कथूरिया परिवार पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हो गए थे. उसके बाद भारत के गुरुग्राम में उन्होंने अपने बिजनेश की शुरुआत की थी.  
 

2.सोहन हलवा से की थी शुरुआत

सोहन हलवा से की थी शुरुआत
2

कथूरिया परिवार ने मुल्तान में रहकर सोहन हलवा बनाकर अपनी शुरुआत की थी. लेकिन 1947 के बाद वो भारत शिफ्ट हो गए. वो अकेले ही भारत नहीं आए थे. बल्कि वो भारत में खास मिठाई भी लेकर आए थे, जिसका आज हर कोई दीवाना है. 
 

3.किन दो भाईयों की है ये कहानी?

किन दो भाईयों की है ये कहानी?
3

दरअसल, कथूरिया परिवार में प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया ने अपना बिजनेस शुरू किया था. वो दोनों देशों रे विभाजन के दौरान भारत में रहने लगे थे. उन्होंने एक छोटे से थेले से अपने काम की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते करोड़ों में उनका बिजनेस पहुंच गए. 
 

4.बना डाला 600 करोड़ का बिजनेस

बना डाला 600 करोड़ का बिजनेस
4

आपको बता दें कि कथूरिया परिवार का ओम स्वीट्स के नाम से बिजनेस हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कथूरिया परिवार ने पाकिस्तान से भारत आने के बाद 600 करोड़ रुपये का बिजनेस खड़ा कर दिया है. 
 

5.किस चीज के लिए फेमस है ओम स्वीट्स?

किस चीज के लिए फेमस है ओम स्वीट्स?
5

कथूरिया परिवार ने डाडी बर्फी बनाई थी, जो आज के समय पर ओम स्वीट्स के लिए सबसे स्पेशन मिठाई बन गई है. छोटे से ठेले से शुरुआत और आज उनकी कंपनी 600 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रही है. आप भी इन दोनों भाईयों की कहानी से सीख ले सकते हैं. 
 

