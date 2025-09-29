छोटे ठेले से की थी काम की शुरुआत, आज 600 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 29, 2025, 11:09 PM IST
1.छोटे ठेले से की थी शुरुआत
कथूरिया परिवार ने मुल्तान में रहकर सोहन हलवा बनाकर अपनी शुरुआत की थी. एक छोटे से ठेले से बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर वो पूरे भारत में राज करने लगे.
2.इन दो भाईयों ने की शुरुआत
कथूरिया परिवार में प्रकाश कथूरिया और पुष्पेंद्र कथूरिया ने मिठाई का बिजनेस शुरू किया था. वो दोनों देशों के विभाजन के दौरान भारत में रहने लगे थे. आज दोनों भाईयों के नाम का सिक्का पूरे भारत में चलता है.
3.आज 600 करोड़ का है बिजनेस
कथूरिया परिवार का ओम स्वीट्स के नाम से बिजनेस हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कथूरिया परिवार ने पाकिस्तान से भारत आने के बाद 600 करोड़ रुपये का बिजनेस खड़ा कर दिया है.
4.ओम स्वीट्स में फेमस है ये चीज?
कथूरिया परिवार ने डाडी बर्फी बनाई थी, जो आज के समय पर ओम स्वीट्स के लिए सबसे स्पेशन मिठाई बन गई है. छोटे से ठेले से शुरुआत और आज उनकी कंपनी 600 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रही है.
5.पाकिस्तान से शिफ्ट हुए भारत
कथूरिया परिवार, जो परिवार देश के आजाद से पहले पाकिस्तान के मुल्तान शहर में रहता था. लेकिन दोनों देशों के अलग होने के बाद कथूरिया परिवार पाकिस्तान से भारत शिफ्ट हो गया. उसके बाद भारत के गुरुग्राम में बिजनेस की शुरुआत की और आज पूरे भारत में एक अलग ही पहचान बना लिया है.