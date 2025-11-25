बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 25, 2025, 08:51 PM IST
1.बैंक की नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस
मिलनाडु के थेनी जिले में एक छोटे से शहर बोडी की रहने वाली नित्या राजपंडी ने जमी-जमाई बैंक की नौकरी छोड़ दी और कारोबार की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.
2.7000 रुपये शुरू किया ये बिजनेस
नित्या राजपंडी ने अपने दादा-दादी के पारंपरिक ज्ञान को बिजनेस बनाया. उन्होंने साल 2018 में अपने पति के साथ मिलकर 7000 रुपये में अकाथिया नेचुरल की नींव रखी. उन्होंने अपना सफर एक छोटे किचन से किया था और अब वो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंच गया. जब वो नौकरी कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि केमिकल युक्त उत्पादों से स्कीन के नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में उन्होंने बेसन, गुलाब की पंखुड़ियों और जड़ी-बूटियों से त्वाचा, बालों और नहाने के उत्पाद बनाए, जो काफी नेचुरल थे.
3.रोजाना 3000 साबुन बनाती है कंपन
नित्या राजपंडी की कंपनी 21 उत्पादों की बनात है. इसमें नारियल दूध साबुन से लेकर मुंहासे के लिए फेस पैक और रोजमेरी तेल दैसे उत्पाद शामिल हैं. फिर देखते ही देखते उन्हें अमेरिका से भी ऑर्डर आने लगे. उन्होंने थेनी जिले में लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की और अब वो रोजाना 3000 साबुन बनाने की क्षमता रखती हैं.
4.दर्जनों महिलाओं को दिया रोजगार
नित्या राजपंडी ने अपनी कंपनी के जरिए लोगों को रोजगार भी दिया है. आज उनके वेंचर में करीब 12 महिलाएं काम करती हैं और उनका बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करती हैं.
5.बनाई करोड़ों का साम्राज्य
नित्या राजपंडी ने अपे पति के साथ मिलकर अपना कारोबार सिर्फ 7000 रुपये से शुरू किया था. हालांकि दोनों ने कड़ी मेहनत से उसे करोड़ों तक पहुंचाया है. उन्होंने सिर्फ दो महीनों में ही 25 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. अब उन्होंने अपनी कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ कर लिया है.