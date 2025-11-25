बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2 . 7000 रुपये शुरू किया ये बिजनेस

नित्या राजपंडी ने अपने दादा-दादी के पारंपरिक ज्ञान को बिजनेस बनाया. उन्होंने साल 2018 में अपने पति के साथ मिलकर 7000 रुपये में अकाथिया नेचुरल की नींव रखी. उन्होंने अपना सफर एक छोटे किचन से किया था और अब वो लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंच गया. जब वो नौकरी कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि केमिकल युक्त उत्पादों से स्कीन के नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में उन्होंने बेसन, गुलाब की पंखुड़ियों और जड़ी-बूटियों से त्वाचा, बालों और नहाने के उत्पाद बनाए, जो काफी नेचुरल थे.

