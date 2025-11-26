20000 से शुरू किया बिजनेस, फिर इन दो महिलाओं मे बना दिया 1.5 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 26, 2025, 08:52 PM IST
1.20000 रुपये में शुरू किया बिजनेस
मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली निरुपमा सिंह शर्मा और अंजना भामरा बिजनेस इंड्रस्ट्री में कमाल कर दिया है. उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपये की पूंजी से अपने कारोबार की शुरुआत की. उनका मकसद था कि वो मार्केट में कुछ खास लेकर आए हैं, जो उन्होंने कर दिखाया.
2.40 की उम्र में बनीं बिजनेस वूमेन
निरुपमा सिंह शर्मा और अंजना भामरा साल 2015 में 20000 रुपये से द सैफ्रॉन सागा नाम से एक फैशन ब्रांड स्टार्ट किया. उस दौरान दोनों की उम्र करीब 40 साल रही होगी. उम्र को सिर्फ नंबर मानते हुए उन्होंने दुनिया को अपनी सफलता से चौंका दिया.
3.दोनों को था अलग-अलग अनुभव
निरुपमा सिंह शर्मा ने होटल, सैलून और बुटीक से काफी अनुभव लिया था. वहीं अंजना भामरा ने बैकग्राउंड मार्केटिंग और कम्युनिकेशन अनुभव प्राप्त किया. उसके बाद दोनों ने द सैफ्रॉन सागा फैशन ब्रांड में अपना अनुभव झोक दिया. उनका ये फैशन ब्रांड इको-फ्रेंडली चीजों का ही इस्तेमाल करता है. उनके ब्रांड में हर उम्र, आकार और पहचान वाली महिलाओं के लिए डिजाइन करता है.
4.महिलाओं को दिया रोजगार
निरुपमा सिंह शर्मा और अंजना भामरा ने अपने फैशन ब्रांड के चलते कई लोगों को रोजगार भी दिया है. दोनों ही सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ी. उन्होंने उनको भ रोजगार दिया, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थीं. उनके ब्रांड में ग्रामीण कारीगर काम करते हैं. उनके ब्रांड में खूबसूरत साड़ियां, सूट, ड्रेस, ब्लाउज और आधुनिक लाउंजवियर चीजें बनती हैं.
5.बनाया करोड़ों का ब्रांड
निरुपमा सिंह शर्मा और अंजना भामरा को फैशन ब्रांड के लिए लोन की जरूरत थी. लेकिन उन्हें लोन लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई महीनों तक को कुछ भी कमाई नहीं हुई. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो उनके लिए सफलता का राज बना. आज उनके ब्रांड का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये है.