15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

4 . सिर्फ 6 महीने करती हैं खेती

ग्रुप की अध्यक्ष गार्गी चौहान ने बताया कि वो 10 महिलाएं मिलकर मशरूम की खेती हैं. ये खेती वो पिछले 5 सालों से कर रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वो सीजनल मशरूम की खेती करती थीं, जो अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है. वो 6 महीनों में एक लाख रुपये आराम से कमा लेती हैं.

