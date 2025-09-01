15000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया लाखों का साम्राज्य; आप भी चुरा सकते हैं आइडिया

पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने शेयर किया पोस्ट, भारत पर टैरिफ को लेकर दिया बड़ा बयान
बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Sep 01, 2025, 10:31 PM IST
1.चूल्हा चौका छोड़ महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर
यूपी के मुरादाबाद में कुछ महिलाओं ने चूल्हा चौका छोड़कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा और वो सपना आज हकीकत बन चुका है. एक महिलओं के ग्रुप ने अपना बिजनेस शुरू किया था और आज उन्होंने लाखों का साम्राज्य बना लिया है.
2.15000 रुपये में शुरू किया बिजनेस
10 महिलाओं के एक ग्रुप ने महज 15000 हजार रुपये में अपना बिजनेस शुरू किया था. आज वो लाखों रुपये कमा रही हैं. इस स्टोरी ने एक बार फिर ये साबित होता है कि महिला अगर कुछ भी चाह ले, तो वो हासिल कर ही लेती है.
3.किस चीज का किया बिजनेस?
मुरादाबाद की 10 महिलाओं ने चूल्हा चौका छोड़कर 15000 रुपये में मशरूम का बिजनेस शुरू किया था. अब उनका एक एसी यूनिट प्लांट चल रहा है. उनके मशरूम की डिमांड काफी दूर-दूर तक रहती है. उन महिलाओं का ग्रुप कुंज स्वयं सहायता नाम से चलता है.
4.सिर्फ 6 महीने करती हैं खेती
ग्रुप की अध्यक्ष गार्गी चौहान ने बताया कि वो 10 महिलाएं मिलकर मशरूम की खेती हैं. ये खेती वो पिछले 5 सालों से कर रही हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वो सीजनल मशरूम की खेती करती थीं, जो अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है. वो 6 महीनों में एक लाख रुपये आराम से कमा लेती हैं.
5.कितनी होती है बचत?
महिलाओं का ये ग्रुप मशरूम की खेती के बिजनेस से लाखों रुपये कमा लेती हैं. सभी औरतों को 16000 महिना बचत आराम से होती है. हालांकि आज उनका कई लाखों का टर्नओवर है.