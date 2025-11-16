37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा

1 . 37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस

मुंबई के कालबादेवी में पले-बढ़े मनीष पोद्दार ने वो कर दिखाया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है. उन्होंने अपना बिजनेस करने की सोची और कुल 37 करोड़ रुपये कर्ज ले लिया. मनीष ने इतना बड़ा रिस्क लिया था, जिसमें एक छोटी गलती भी कोई गुंजाइश नहीं थी. हालांकि उन्हें खुद पर भरोसा था, जिसकी वजह से वो आज 2400 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं.

