35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

3 . फंडिंग से बनाई दूरी

कुणाल भंडारी ने अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए बाहरी वेंचर कैपिटल फंडिंग से पूरी तरह दूरी बनाई रखी. उन्होंने विज्ञापन कैंपेन की जगह डिस्‍ट्रीब्‍यूशन पर फोकस रखा. हालांकि उसके बाद उन्होंने हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पार्टनरशिप भी की. 11,000 से ज्यादा दुकानों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया. एक साल में उनकी कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ हो गया था.

