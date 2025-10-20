35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन
मोहम्मद साबिर | Oct 20, 2025, 07:29 PM IST
1.35 लाख का झेला नुकसान
चेन्नई के एक पारंपरिक मारवाड़ी कारोबारी परिवार में जन्मे कुणाल भंडारी की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. लेकिन चीन में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्वालिटी संबंधी दिक्कते आई और उन्हें 35 लाख रुपये का स्टॉप फेंकना पड़ा था. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
2.कब शुरू किया था बिजनेस?
कुणाल भंडारी ने साल 2022 में GREE नाम से कंपनी की नींव रखी थी. उनकी ये कंपनी कंपनी एडहेसिव और सीलेंट बनाती है. परिवारिक बिजनेस से हटकर कुणान ने एक अलग काम करने का सोचा और उन्हें सफलता भी मिली.
3.फंडिंग से बनाई दूरी
कुणाल भंडारी ने अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए बाहरी वेंचर कैपिटल फंडिंग से पूरी तरह दूरी बनाई रखी. उन्होंने विज्ञापन कैंपेन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस रखा. हालांकि उसके बाद उन्होंने हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पार्टनरशिप भी की. 11,000 से ज्यादा दुकानों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया. एक साल में उनकी कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ हो गया था.
4.बनाई 30 करोड़ की कंपनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, कुणाल भंडारी की कंपनी का वैल्यूएशन 65 करोड़ रुपये है. हालांकि आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपये का है. 35 लाख रुपये के नुकसान के बाद भी कुणान ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप कड़ी मेहनत से कुछ करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी.
5.1000 करोड़ की सेल्स का रखा टारगेट
30 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद भी कुणान भंडारी रुके नहीं है. उन्होंने अपनी कंपनी को 1000 करोड़ रुपये की सेल्स का टारगेट रखा है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करने वाले हैं.