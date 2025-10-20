FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi Pollution: दिवाली की आतिशबाजी से दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, AQI 423 पार, रेड जोन में 34 स्टेशन

Asrani Passed Away: 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं...' असरानी के 10 मशहूर डायलॉग, जो रहेंगे 'अमर'

Asrani Passed Away: नहीं रहे मशहूर एक्टर गोवर्धन असरानी, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

Bihar Election 2025: हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, JMM नहीं लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज का नामांकन खत्म

PAK vs SA 2nd Test: 38 साल की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने किया डेब्यू, फिक्सिंग के कारण 1 साल का लगा था बैन

सौरव गांगुली ने फैंस को दिया दीवाली पर बड़ा गिफ्ट, IND vs SA मैच के टिकट किए सस्ते

Diwali पर स्मार्टफोन से भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इ भारतीय खिलाड़ी का नाम

ICC Womens World Cup 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

Rashifal 21 October 2025: सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालें लेनदेन से करें बचाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

बिजनेस

35 लाख का झेला नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; दो साल में बना डाली 65 करोड़ी की कंपनी

आज के दौर में लोग अक्सर अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं. लेकिन फिर जब उनका नुकसान होता है, तो पीछे हट जाते हैं. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने शुरुआत में ही 35 लाख का नुकसान झेला. लेकिन कभी हार नहीं मानी और सिर्फ दो साल में करोड़ों की कंपनी बना दी.

मोहम्मद साबिर | Oct 20, 2025, 07:29 PM IST

1.35 लाख का झेला नुकसान

35 लाख का झेला नुकसान
1

चेन्‍नई के एक पारंपरिक मारवाड़ी कारोबारी परिवार में जन्मे कुणाल भंडारी की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी. उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. लेकिन चीन में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्‍वालिटी संबंधी दिक्कते आई और उन्हें 35 लाख रुपये का स्टॉप फेंकना पड़ा था. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी. 
 

2.कब शुरू किया था बिजनेस?

कब शुरू किया था बिजनेस?
2

कुणाल भंडारी ने साल 2022 में GREE नाम से कंपनी की नींव रखी थी. उनकी ये कंपनी कंपनी एडहेसिव और सीलेंट बनाती है. परिवारिक बिजनेस से हटकर कुणान ने एक अलग काम करने का सोचा और उन्हें सफलता भी मिली. 
 

3.फंडिंग से बनाई दूरी

फंडिंग से बनाई दूरी
3

कुणाल भंडारी ने अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए बाहरी वेंचर कैपिटल फंडिंग से पूरी तरह दूरी बनाई रखी. उन्होंने विज्ञापन कैंपेन की जगह डिस्‍ट्रीब्‍यूशन पर फोकस रखा. हालांकि उसके बाद उन्होंने हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पार्टनरशिप भी की. 11,000 से ज्यादा दुकानों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया. एक साल में उनकी कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ हो गया था. 
 

4.बनाई 30 करोड़ की कंपनी

बनाई 30 करोड़ की कंपनी
4

रिपोर्ट्स के अनुसार, कुणाल भंडारी की कंपनी का वैल्यूएशन 65 करोड़ रुपये है. हालांकि आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ रुपये का है. 35 लाख रुपये के नुकसान के बाद भी कुणान ने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप कड़ी मेहनत से कुछ करेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी. 
 

5.1000 करोड़ की सेल्स का रखा टारगेट

1000 करोड़ की सेल्स का रखा टारगेट
5

30 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद भी कुणान भंडारी रुके नहीं है. उन्होंने अपनी कंपनी को 1000 करोड़ रुपये की सेल्स का टारगेट रखा है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत करने वाले हैं. 
 

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
