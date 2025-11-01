100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 01, 2025, 08:44 PM IST
1.100 रुपये में शुरू किया बिजनेस
सागर के दूरस्थ और पिछड़े गांव ग्वारा से आने वाले 23 साल के जिस कृष्णा ने मामूली सा बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया उनके काम को छोटा समझेगी या बड़ा. उन्होंने बस अपना काम करने की ठान ली थी और आज उनकी कमाई लाखों की की हो गई है. उन्होंने बस 100 रुपये में अपना बिजनेस शुरूआत की थी.
2.एक आइडिया ने बदली किस्मत
19 साल की उम्र में कृष्णा ने कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर गए थे. लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की और एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देखी और उससे उन्हें आइडिया आया. फिर उन्होंने 100 रुपये से अपना काम शुरू किया.
3.खोला पेटिस कॉर्नर
कृष्णा ने 100 रुपये में 20 पेटिस खरीदी थी. उसके बाद धीरे-धीरे एक दिन में उनकी 600 से 800 तक पेटिस बिक जाती है. उनकी दुकान पर एक पेटिस 20 रुपये की बिकती है. इसके अलावा उन्होंने फिर आगे बढ़ने की सोची और फास्ट फूड चाइनीस आइटम और केक बेचने लगे.
4.कभी ठेले पर बेचनी पड़ी पेटिस
कृष्णा ने जब पेटिस का काम शुरू किया, तो शुरुआत में उन्होंने ठेले पर पेटिस बेची है. लेकिन अब सागर के मकरोनिया बंडा रोड के किनारे दो बड़े हॉल हैं.
5.एक दिन में होती है हजारों की कमाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कृष्णा करीब 20000 हजार का गल्ला रोजाना कर लेते हैं. उस हिसाब से कृष्णा एक महीने में 6 लाख रुपये और एक साल का 72 लाख रुपये कमाई कर लेते हैं.