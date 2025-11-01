100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

1 . 100 रुपये में शुरू किया बिजनेस

1

सागर के दूरस्थ और पिछड़े गांव ग्वारा से आने वाले 23 साल के जिस कृष्णा ने मामूली सा बिजनेस शुरू किया था. उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया उनके काम को छोटा समझेगी या बड़ा. उन्होंने बस अपना काम करने की ठान ली थी और आज उनकी कमाई लाखों की की हो गई है. उन्होंने बस 100 रुपये में अपना बिजनेस शुरूआत की थी.

