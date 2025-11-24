सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Nov 24, 2025, 09:19 PM IST
1.सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस
गुजरात के रूपपुर में एक किसान के घर जन्मे करसन भाई पटेल का जन्म सास 1945 में हुआ था. घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद जैसे-जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उन्होंने कॉटन मिल और गुजरात सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में सरकौरी नौकरी की. लेकिन 6 साल बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस का फैसला किया.
2.इस कंपनी की रखी नींव
सरकारी नौकरी छोड़कर करसन भाई पटेल ने 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा की नींव रखी. उनका मानना था कि मार्केट में कई विदेशी और महंगे पाउडर है और वो सस्ता और भारतीय ब्रांड बनाना चाहते थे. उन्होंने निरमा नाम से अपना ब्रांड शुरू किया. इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की. घर पर निरमा बनाना शुरू कर दिया था. वो बेहद कम दाम में वॉशिंग पाउडर मार्केट में लेकर आए, जिससे लोगों का ध्यान खींच लिया.
3.बेटी के नाम पर रखा ब्रांड
करसन भाई पटेल की एक बेटी थी, जिसका नाम निरुपमा था. लेकिन एक दुर्घटना में उनकी बेटी का निधन हो गया था. इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम जिंदा रखने के लिए निरमा ब्रांड बनाया, जो अब अमर हो गया है.
4.18000 लोग करते हैं काम
करसन भाई पटेल ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी फायदा पहुंचाया है. उस दौरान जितने भी बिरोजगार थे, उन्हें रोजगार दिया. उनकी इस कंपनी में 18000 लोग काम करते हैं और उनकी कंपनी से हजारों लोगों का घर चल रहा है. उन्हें गुजरात बिजनेसमैन अवॉर्ड, उद्योग रत्न अवॉर्ड जैसे कई अवॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है.
5.बनाया करोड़ों का ब्रांड
करसन भाई पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत से करोड़ों का ब्रांड बना लिया है. उन्होंने अपनी लाइफ में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. उन्होंने बाद पाउडर के अलावा साबुन, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतार दिया. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 23000 करोड़ रुपये है. करसन भाई पटेल की इस कहानी से आप भी सीख ले सकते हैं.