सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दिया 23000 करोड़ का ब्रांड; आप भी ले सकते हैं सीख

2 . इस कंपनी की रखी नींव

सरकारी नौकरी छोड़कर करसन भाई पटेल ने 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा की नींव रखी. उनका मानना था कि मार्केट में कई विदेशी और महंगे पाउडर है और वो सस्ता और भारतीय ब्रांड बनाना चाहते थे. उन्होंने निरमा नाम से अपना ब्रांड शुरू किया. इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की. घर पर निरमा बनाना शुरू कर दिया था. वो बेहद कम दाम में वॉशिंग पाउडर मार्केट में लेकर आए, जिससे लोगों का ध्यान खींच लिया.

